Americký prezident Donald Trump si čoraz jasnejšie uvedomuje, že jeho popularita závisí od nižších a stredných príjmových skupín. Po rokoch sľubovania daňových škrtov teraz prekvapivo hovorí zvýšením daní pre najbohatších Američanov.

„Ľudia by to privítali – bohatí ľudia. Úprimne povedané, aj ja by som to privítal,“ povedal D. Trump v Oválnej pracovni. Tvrdí, že ide o formu presunu zdrojov smerom k strednej a nižšej triede.

To je v rozpore s myšlienkami republikánov, čím sa šéf Bieleho domu púšťa do konfliktu so základnou ideologickou doktrínou vlastnej strany – nízkymi daňami a minimálnymi zásahmi štátu. Republikáni zároveň pripravujú nový daňovo-rozpočtový balík, ktorý zahŕňa škrty vo výške 880 miliárd dolárov v systéme verejného zdravotného poistenia Medicaid, informuje The Telegraph.

Paradoxne tak D. Trump hľadá spôsob, ako ochrániť voličov z radov MAGA, ktorí sú často príjemcami týchto programov. Podľa prieskumov agentúr McLaughlin & Associates a Tony Fabrizia je podpora Medicaidu medzi voličmi amerického prezidenta vysoká – až 78 percent schvaľuje jeho zachovanie.

Republikáni zvažujú tri možnosti:

Nechať vypršať Trumpove daňové škrty z roku 2017 pre najvyššie príjmy. V praxi by sa sadzba vrátila z 37 na 39,6 percenta, čo by postihlo približne 1,5 milióna domácností a prinieslo do rozpočtu 409 miliárd dolárov za desať rokov. Zaviesť novú hornú daňovú sadzbu pre príjmy nad 2,5 milióna dolárov ročne – opäť na úrovni 39,6 percenta. To by postihlo asi 200-tisíc domácností a prinieslo približne 70 miliárd dolárov. Zvýšiť daňovú sadzbu na príjmy nad jeden milión dolárov na 40 percent, čo by mohlo priniesť 275 miliárd dolárov za dekádu.

Organizácia Tax Foundation varuje, že napriek potenciálnym príjmom by zvýšenie daní mohlo negatívne ovplyvniť ekonomický rast, čím by sa znížil celkový daňový základ. Americký dlh už dosahuje 98 percent HDP a podľa projekcií stúpne do roku 2035 na 134 percent. Navyše, ratingová agentúra Moody’s minulý týždeň znížila úverový rating USA.

D. Trump sa tak ocitá medzi dvoma politickými svetmi: jeho voličmi, ktorí chcú vyššie zdanenie bohatých, a republikánskou elitou, ktorá tradične bojuje za ich daňové úľavy.

Väčšina republikánskych zákonodarcov podpísala tzv. „Pledge“ – záväzok nikdy nehlasovať za zvýšenie daní, iniciovaný konzervatívnym aktivistom Groverom Norquistom. Ten označil Trumpove návrhy za „ekonomicky deštruktívne a politicky hlúpe“.

Niektorí ultra-bohatí investori už v obave pred Trumpovou politikou presúvajú zásoby zlata do Singapuru, ktorý sa v poslednej dobe profiluje ako „Ženeva Východu“. Od začiatku roka do apríla vzrástol počet objednávok na uloženie drahých kovov v The Reserve o 88 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, uviedol zakladateľ Gregor Gregersen pre CNBC.

Predaj fyzických zlatých a strieborných tehiel sa v rovnakom období medziročne zvýšil až o 200 percent. Za oceľovými dverami The Reserve sa aktuálne ukrývajú zlaté a strieborné tehly v hodnote približne 1,5 miliardy amerických dolárov.

„Mnohí veľmi majetní klienti sledujú clá, meniacu sa geopolitiku a globálne napätie,“ povedal G. Gregersen. Podľa neho až 90 percent nových objednávok pochádza zo zahraničia.