Cena zlata sa za posledné tri roky viac než zdvojnásobila a len od januára 2025 vzrástla o viac ako 20 percent. Podľa novej prognózy banky JPMorgan by sa do konca desaťročia mohla vyšplhať až na 6-tisíc dolárov za uncu – čo predstavuje nárast o 80 percent oproti súčasnej úrovni 3 300 dolárov.

Kľúčovým faktorom v tomto scenári je presun len 0,5 percenta zahraničných investícií z amerických aktív do zlata. Podľa výpočtov JPMorgan by takýto pohyb znamenal prílev 273,6 miliardy dolárov do drahého kovu počas štyroch rokov, čo by zodpovedalo približne 2 500 tonám zlata.

„Hoci ide o hypotetický scenár, ilustruje, prečo sme dlhodobo býčí na zlato,“ uviedli analytici podľa Fortune. Nízky rast ponuky a potenciálna destabilizácia dôvery v americké aktíva robia z trhu so zlatom mimoriadne citlivé prostredie, kde aj malý nárast dopytu môže spôsobiť prudké cenové skoky.

Rast ceny zlata podporujú viaceré geopolitické a makroekonomické faktory:

Po invázii Ruska na Ukrajinu a následnom zmrazení ruských devízových rezerv sa mnohé centrálne banky začali obávať o bezpečnosť svojich dolárových aktív – a presunuli časť rezerv do zlata.

Vysoká inflácia a rekordné rozpočtové deficity v USA zvýšili dopyt po aktívach, ktoré poskytujú ochranu pred znehodnotením meny.

Opätovný nástup Donalda Trumpa do Bieleho domu spustil obchodnú vojnu a útoky na šéfa Fedu Jeroma Powella, čím ešte viac podkopal dôveru trhov.

Okrem JPMorgan mení prognózy aj Goldman Sachs. Banka v apríli zvýšila cieľ pre koniec roka z 3 300 na 3 700 dolárov, s možnosťou, že v extrémnych prípadoch by cena mohla vystúpiť až k 4 500 dolárom.

JPMorgan odhaduje, že do 2. kvartálu 2026 sa cena môže dostať nad 4-tisíc dolárov, čo by predstavovalo 20-percentný rast oproti súčasným úrovniam.