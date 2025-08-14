Harvardova univerzita a administratíva Donalda Trumpa sú blízko k dohode. Škola by mala zaplatiť 500 miliónov dolárov výmenou za obnovený prístup k federálnym grantom a ukončenie vyšetrovania. Finalizácia detailov sa očakáva v najbližších týždňoch. Harvard situáciu nekomentoval.
Kam presne budú smerovať peniaze, zatiaľ nie je jasné. Spor medzi Bielym domom a univerzitou trvá mesiace. Trump školu označuje za „antisemitskú, krajne ľavicovú inštitúciu“ pre propalestínske protesty po začiatku vojny v Pásme Gazy. Harvard označil žiadosť o zrušenie programov diverzity, preverovanie študentov a zmeny vo vedení za zásah do akademickej slobody.
V apríli Biely dom zrušil škole výskumné granty v hodnote viac ako 2 miliardy dolárov. Harvard sa odvolal a prípad je na súde. V júni Trump podpísal nariadenie blokujúce vstup do USA takmer všetkým zahraničným študentom prijatým na Harvard. Federálna sudkyňa Allison Burroughsová jeho platnosť pozastavila.