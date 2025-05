Syn amerického prezidenta ťaží z kontaktov, ktoré by inak nemal, keby jeho otec nebol šéfom Bieleho domu. Šesť dní po tom, čo Donalda Trumpa opätovne zvolili za prezidenta USA, vstúpil jeho syn Donald Trump Jr. do venture kapitálovej firmy 1789 Capital so sídlom v Palm Beach. Firma v tom čase nebola veľmi významná: spravovala menej než 200 miliónov dolárov.

Zakladatelia 1789 Capital tvrdia, že cieľom je budovanie „paralelnej ekonomiky“ podporujúcej „anti-woke“ firmy v súlade s hodnotami MAGA. Odkedy sa do firmy zapojil Don Jr., jej portfólio získalo exkluzívne podiely – vrátane investícií do SpaceX Elona Muska a jeho firmy xAI, ako aj startupov, ktoré získali kontrakty americkej vlády v oblasti obrany.

Spoločnosť 1789 Capital len za prvé tri mesiace Trumpovej novej vlády získala 500 miliónov dolárov, uvádza Business Insider. Do polovice roka chce vyzbierať miliardu, a do budúceho roka plánuje ďalší fond v rozsahu troch až päť miliárd.

Hoci neexistujú dôkazy, že by 1789 Capital porušovala zákony o výberových konaniach, analytici upozorňujú na možné konflikty záujmov. Sporná je najmä kombinácia federálnych zákaziek a rodinných väzieb na prezidenta. „Vytvára to vážne pochybnosti o korupcii, pretože rodina prezidenta na tom profituje,“ povedala právnička a bývalá poradkyňa ministerstva obrany USA Laura Dickinsonová.

Bloomberg informoval, že 1789 investovala viac než 50 miliónov dolárov do SpaceX a xAI – investície, ktoré sú zvyčajne prístupné len privilegovaným hráčom. SpaceX medzičasom získala 5,9 miliardy dolárov od americkej vesmírnej agentúry na štarty kritických nákladov pre Space Force, čím predbehla tradičných dodávateľov ako Boeing či Lockheed. Každý nový federálny kontrakt pre SpaceX tak zároveň zvyšuje hodnotu podielu 1789 – a teda aj Trumpovho syna.

1789 Capital investuje aj do ďalších obranných firiem. Spoločnosť Anduril získala v posledných mesiacoch kontrakty v hodnote desiatok miliárd dolárov vrátane dodávky rozšírenej reality pre armádu a systémov na obranu proti dronom. 1789 sa podľa viacerých zdrojov zúčastňuje na jej novom kole financovania vo výške až 2,5 miliardy dolárov.

Ďalším projektom je Axiom Space, ktoré rokuje o výstavbe nástupcu Medzinárodnej vesmírnej stanice. Firma 1789 tiež viedla investičné kolo vo výške 60 miliónov dolárov pre texaskú spoločnosť Firehawk Aerospace, ktorá získala obranný kontrakt na vývoj raketového paliva.

„Je to mimoriadne zložitá etická situácia,“ hovorí Scott Amey z organizácie Project on Government Oversight. „Nevieme, či existuje rovnaké ihrisko pre všetkých.“

Uzavretý klub Executive Branch len pre elitu Firma 1789 Capital práve podľa Politico otvorila exkluzívny klub s názvom Executive Branch, do ktorého sa dá vstúpiť za viac než pol milióna dolárov. Uzavretý lub v Georgetowne má prepájať biznismenov a technologických lídrov s predstaviteľmi Trumpovej administratívy. Pre 1789 to zároveň znamená prístup k novým obchodným príležitostiam. Aj niektorí Trumpovi spolupracovníci považujú tento model za neetický. „Fakticky predávajú prístup k prezidentovi zadnými dverami,“ povedal jeden zo známych rodiny Trumpovcov. „Predstavte si na sekundu, že by Hunter Biden otvoril podobný klub počas prezidentovania Joea Bidena. Republikáni by žiadali nielen jeho hlavu, ale aj totálne rozloženie jeho tela. Je to absolútne pokrytecké.“

Samotný Don Jr. kedysi priznal, že z otcovho mena ťaží – no tvrdil, že na rozdiel od Huntera Bidena (syna predchádzajúceho prezidenta Joe Bidena) nezarába na verejnom úrade. Dnes ako partner vo venture fonde, ktorý investuje do firiem napojených na federálne zákazky, robí presne to, čo kedysi kritizoval.