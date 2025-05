Americký prezident Donald Trump predstavil plán, ktorý označil za „veľký, krásny návrh zákona“, ktorý má zachrániť milióny pracovných miest a zvýšiť čistý príjem domácností až o 5-tisíc dolárov ročne. Kým verejnosť sa teší, trhy sa čoraz viac obávajú rozpočtových následkov tohto návrhu.

Základom je trvalé predĺženie daňovej reformy z čias Trumpovej prvej administratívy (Tax Cuts and Jobs Act – TCJA), ktorá znížila daň z príjmu právnických osôb z 35 na 21 percent a sadzbu dane z príjmu fyzických osôb z takmer 40 na 37 percent. Podľa rozpočtového úradu Kongresu (CBO) by ich predĺženie stálo 4,6 bilióna dolárov v horizonte desiatich rokov. No D. Trump ide ďalej – navrhuje zrušiť dane z prepitného, čo by stálo ďalších 1,5 bilióna dolárov.

Podľa bývalého hlavného ekonóma MMF Raghurama Rajana je USA už teraz krajina, ktorá žije nad pomery. Varuje podľa The Telegraph, že ďalšie zníženie daní bez nových príjmov alebo výdavkových škrtov len zhorší fiškálnu rovnováhu. Dlh USA dosahuje 98 percent HDP, čo je viac než väčšina veľkých ekonomík – s výnimkou Francúzska, Talianska a Japonska.

Podľa dlhodobej analýzy CBO by predĺženie TCJA mohlo do roku 2054 zvýšiť federálny dlh o 37 biliónov dolárov a zároveň znížiť HDP o 1,8 percenta. Ďalší bývalý ekonóm MMF a profesor na Harvarde Ken Rogoff varuje, že Amerika kráča po nebezpečnej dlhovovej trajektórii, ktorá môže viesť k novej vlne inflácie. „To, že dlh bol považovaný za 'obed zadarmo', bola ilúzia,“ dodáva.

Narušená dôvera v americké financie sa už odráža na trhoch. Portfólio manažér z Aberdeen Investments Matthew Amis prirovnal situáciu k britskej „Truss trade“ z roku 2022, keď rozpočtová nezodpovednosť viedla ku kolapsu libry a nárastu výnosov z dlhopisov. „USA už nie sú nedotknuteľné,“ hovorí. „Trhy to dnes vidia.“