V decembri som tvrdil, že hoci niektoré politiky prezidenta Donalda Trumpa budú mať stagflačný účinok (znižujú rast, zvyšujú infláciu), ich vplyvy zmiernia štyri faktory: trhová disciplína, nezávislý FED, prezidentovi poradcovia a tesná republikánska väčšina v Kongrese. Scenár sa naplnil. Reakcie akciových, dlhopisových, úverových a menových trhov prinútila D. Trumpa nielen ustúpiť od svojich „recipročných“ ciel, ale aj požiadať Čínu, aby si sadla za rokovací stôl. Donald Trump v hre na silnejšieho a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom prehral. Trh sa ukázal silnejším než americký prezident – presne ako to pred štvrťstoročím poznamenal politický stratég James Carville.

Podobne prehral aj v súboji s predsedom FEDu Jeromom Powellom. Keď pohrozil jeho odvolaním, trhy sa prepadli, a D. Trump cúvol. Powell následne zdôraznil, že prezident nemá zákonné právo ho odvolať. Hoci Peter Navarro – hlavný obchodný poradca – spočiatku priviedol Donalda Trumpa k obrazu „colného muža“, po prepadoch na trhoch sa presadili umiernenejší poradcovia ako Scott Bessent a Stephen Miran, ktorí navrhli stratégiu „eskalácie k deeskalácii“. Napokon, niektorí republikáni v Kongrese sa postavili na podporu legislatívy, ktorá by obmedzila prezidentovu právomoc uvaľovať clá, a mnohí ďalší politickí aktéri – od guvernérov jednotlivých štátov a generálnych prokurátorov až po podnikateľské združenia – žalujú administratívu za to, čo označujú za nezákonné prekročenie právomocí.

Okrem týchto „zábran“ tu zohráva zásadnú úlohu technológia. USA sú svetovým lídrom v desiatich z dvanástich rozhodujúcich odvetví budúcnosti, zatiaľ čo Čína vedie len v oblasti elektromobilov a zelených technológií. Od spustenia ChatGPT koncom roka 2022 poháňajú investície súvisiace s AI vlnu kapitálových výdavkov v USA. Dokonca ani clá a s nimi spojená neistota zásadne nezmenili výhľady väčšiny veľkých technologických firiem. Mnohé z nich dokonca ešte zintenzívnili svoje AI investície. Ak technológie zvýšia rast o 200 bázických bodov, clá a reštrikcie v migrácii by rast znížili najviac o 50 bázických bodov. V pomere 4 : 1 teda technológia jednoznačne preváži v strednodobom horizonte nad negatívami ciel.

Ako som nedávno tvrdil inde, aj keby bol prezidentom Mickey Mouse, USA by boli stále na ceste k štvorpercentnému rastu, pretože inovatívnosť súkromného sektora v USA sľubuje vyváženosť voči zlým politikám a nepredvídateľnému rozhodovaniu. AI boom zároveň znamená, že aj pri vysokých clách zostane bežný účet USA vysoký – kvôli slabým úsporám a silným investíciám. Portfóliové toky však budú pokračovať. Investori do dlhopisov môžu dolár opustiť, no akcioví investori v USA zostanú nadvážení. Dolár bude slabnúť len postupne a nestratí úlohu globálnej rezervnej meny. Vyšší rast a existujúce prerozdeľovacie politiky postupne oslabia populizmus v USA. Európa však ostáva pod tlakom starnutia, energetickej závislosti, slabej inovácie, orientácie na Čínu a stagnujúceho rastu okolo jedného percenta. Päťdesiatročná inovačná priepasť medzi USA a Európou sa ešte prehĺbi, keď AI rast prejde z logaritmického do exponenciálneho režimu.

V tomto kontexte sa môže stať, že ultrapravicové populistické strany prevezmú moc vo väčšine krajín Európy – tak ako sa to už stalo v niektorých štátoch. Kým sa Spojené štáty očividne posúvajú smerom k neliberálnosti, Európa momentálne vyzerá ako posledná bašta liberálnej demokracie na svete; tento naratív sa však v strednodobom horizonte môže obrátiť. Takýto obrat sa stáva pravdepodobnejším, ak Európania budú naďalej ignorovať odporúčania bývalých talianskych premiérov Enrica Lettu a Maria Draghiho. Mario Draghi vo svojej minuloročnej správe o konkurencieschopnosti Európy poukázal na to, že clá na tovary a služby v rámci EÚ sú oveľa vyššie než tie, ktorými hrozí Donald Trump. Jediným pozitívom tohto nátlaku by teda mohlo byť, že sa Európa končene prebudí.

Tento rok inflácia v USA prekročí štyri percentá. Väčšina obchodných dohôd obmedzí clá na zvládnuteľných 10 až 15 percent, pričom deeskalácia s Čínou ich zníži v priemere na 60 percent. To povedie k postupnému ekonomickému odpájaniu. Výsledný pokles reálnych príjmov zastaví rast v 4. štvrťroku a možno spôsobí miernu recesiu v strednodobom horizonte. Fed môže po spomalení rastu znížiť sadzby. Mierne zvýšenie nezamestnanosti zníži infláciu. Do polovice budúceho roka bude americká ekonomika v silnom oživení, zatiaľ čo Trump bude politicky oslabený – čo naznačí prehru jeho strany v midterm voľbách. Obavy z autokracie v USA sa zmiernia. Americká demokracia prežije a aj ekonomika bude opäť prosperovať.

