Nemecké spoločnosti sa obávajú nadmernej závislosti od cloudových služieb zo zahraničia. Najmä súčasný vývoj v Spojených štátoch vyvoláva pochybnosti o spoľahlivosti poskytovateľov cloudových služieb, ako sú Microsoft, Amazon AWS a Google, uviedlo v stredu združenie nemeckého digitálneho priemyslu Bitkom.

Podľa reprezentatívnej štúdie združenia Bitkom sa každá druhá spoločnosť v Nemecku, ktorá využíva cloud computing, cíti nútená prehodnotiť vlastnú cloudovú stratégiu v dôsledku politiky vlády USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Do reprezentatívnej štúdie sa od polovice marca do polovice mája zapojilo 604 spoločností s 20 a viac zamestnancami.

Cloud computing umožňuje využívať počítačové služby, ako je úložný priestor, programy alebo výpočtový výkon, prostredníctvom internetu bez toho, aby zákazníci museli vlastniť alebo sami prevádzkovať potrebný hardvér alebo softvér. Namiesto toho poskytovateľ sprístupňuje tieto služby vo veľkých dátových centrách a podľa potreby je možné k nim pristupovať a platiť za ne cez internet.

Podľa prieskumu združenia Bitkom by v súčasnosti takmer dve tretiny (62 percent) podnikov v Nemecku nedokázali fungovať bez cloudových služieb. Viac ako tri štvrtiny (78 percent) sa zároveň domnievajú, že Nemecko je príliš závislé od poskytovateľov týchto služieb z USA, pričom 82 percent by uvítalo veľkých poskytovateľov z Nemecka alebo Európy, ktorí by mohli konkurovať mimoeurópskym lídrom na trhu.

Nemecko sa musí zbaviť jednostrannej závislosti, a to aj v oblasti digitálnej infraštruktúry, uviedol prezident združenia Bitkom Ralf Wintergerst. „To bude kľúčovou úlohou novej spolkovej vlády,“ zdôraznil.