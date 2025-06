„Šesť mesiacov dozadu som bola na mizine. Týždne som chodila každý večer na iné rande.“ Takýto komentár pod videom na TikToku už dnes nikoho nešokuje. V čase rastúcich cien a neistej ekonomiky sa totiž objavuje nový fenomén: „dating for dinner“ — teda randenie kvôli jedlu.

Znie to cynicky, ale čoraz viac mladých (a najmä finančne neistých) ľudí berie rande ako spôsob, ako si zabezpečiť teplú večeru. Miesto nákupného zoznamu si vypĺňajú diár pozvánkami na schôdzky. Jeden deň suši, ďalší deň pizza. A ideálne, nech platí niekto iný.

Grafická dizajnérka Katheryne Slacková z Južnej Karolíny si takto zabezpečila kávu a bohaté raňajkové menu. Keď jej v nedeľu ráno došla doma káva, odpísala chlapíkovi zo zoznamovacej aplikácie, ktorý jej predtým písal. O hodinu už sedeli v kaviarni. „Hneď som vedela, že z toho nič nebude,“ spomína. „Ale prišla som. A kávu som potrebovala.“

Sociálne siete sú plné vtipných, ale výstižných videí o tom, ako si niekto naplánoval desať rande za desať dní — len aby nemusel ísť do obchodu. Niektoré klipy na TikToku vysvetľujú ešte viac: radia, ako nenápadne zariadiť, aby druhá strana zaplatila účet.

