Je pravdou, že výkonnosť mozgu dosahuje svoj vrchol v dvadsiatke či tridsiatke? S nástupom vyššieho veku už človek stráca schopnosť učiť sa, kreatívne uvažovať a posúvať sa ďalej? Nie nutne. Nová longitudinálna štúdia ponúka odlišný pohľad na to, čo sa deje s našimi kognitívnymi schopnosťami s pribúdajúcimi rokmi.

OECD realizuje program, v rámci ktorého testuje gramotnosť a numerickú zručnosť dospelých vo veku od 16 do 65 rokov v 39 krajinách. Na základe týchto údajov skupina akademikov zistila, že gramotnosť sa zlepšovala až približne do 45 rokov a numerická zručnosť do 40 rokov.

Ešte zaujímavejšie je, že výskumníci rozdelili vzorku na tých, ktorí uviedli, že ich schopnosti pravidelne používajú v každodennom živote, a tých, ktorí to nerobili. Ľudia s nadpriemerným využívaním schopností v práci a doma nezažili pokles schopností ani vo vyššom veku. Tí z tejto skupiny, ktorí mali vysokoškolské vzdelanie a pracovali v duševne náročných profesiách, dokonca zaznamenali ďalšie zlepšenie skóre.

Podľa ekonóma a jedného z autorov štúdie Ludgera Woessmanna z Mníchovskej univerzity z toho vyplýva, že „ak neprestávame náš mozog používať a podnecovať“, jeho vývoj je „oveľa progresívnejší“, ako sa domnieva verejnosť. „V niektorých skupinách ľudí sa schopnosti dokonca zlepšujú,“ dopĺňa podľa Financial Times. „Je to povzbudzujúce.“

Ako ukazuje aj nemecká štúdia, existuje obrovská variabilita v tom, ako jednotlivci starnú. „Keď máte 80 rokov… niektorí z vás budú dosahovať výsledky ako priemerný 40-ročný, iní veľmi slabé.“ Navyše „podiel ľudí, ktorí si udržia dobré výsledky, je pomerne vysoký.“

Rozhodujú najmä gény, strava, zamestnanie, sociálno-ekonomické pozadie a celkové zdravie. Širší pozitívny účinok na fungovanie mozgu majú najmä tri aktivity: cvičenie, učenie sa jazyka a hra na hudobný nástroj. Niektoré laboratórne výskumy však naznačujú, že starší ľudia majú tendenciu podceňovať vlastnú pamäť, a preto sa vyhýbajú úlohám, ktoré si ju vyžadujú, – hoci by ich zvládli.