Ešte nikdy nebolo pre firmy také náročné nájsť ten správny talent ako dnes, píšu Financial Times. „Pred dvadsiatimi rokmi im stačilo povedať, že sú alebo majú niečo výnimočné. To už viac neplatí, pretože sociálne médiá ponúkajú priamy pohľad do fungovania podniku,“ vysvetlil Per Breuer, šéf oddelenia ľudských zdrojov v konzultačnej spoločnosti Roland Berger. Firemná politika presadzujúca ochranu pracovníkov môže byť podľa neho v dnešných časoch kľúčovou výhodou pri udržiavaní pracovnej sily.

Tento prístup vyznávajú najmä nemecké firmy. Pracovníkom ponúkajú napríklad štedro platenú rodičovskú dovolenku, no aj pravidlá prepúšťania mávajú nastavené viac v ich prospech. Dokonca pracovníkom dovoľujú podieľať sa na rozhodovaní, vďaka čomu aj oni dokážu ovplyvniť riadenie firmy.

Podľa zákona musia nemecké spoločnosti s vyše dvetisíc zamestnancami vyčleniť polovicu miest v dozorných radách ich zástupcom. Okrem toho majú podnikové rady (Betriebsrat), ktoré pracovníkom poskytujú možnosť spolurozhodovať napríklad o pracovnom čase, náborových procesoch či práci na diaľku.

Nemecké zákony na ochranu pracovnej sily môžu firmám poskytovať konkurenčnú výhodu pri udržaní ľudí. Napriek pomalej ekonomike sa im v rebríčku Financial Times podarilo umiestniť medzi najlepšími zamestnávateľmi v Európe. Z toho vyplýva, že stabilita, flexibilita a strategická inklúzia je medzi zamestnancami vítaná.

Aj najväčší zástancovia nemeckého modelu však priznávajú, že je v súčasnosti pod tlakom. Nemeckí zamestnávatelia sa totiž musia v záujme zachovania globálnej konkurencieschopnosti prispôsobiť štrukturálnym zmenám, akým je prechod na elektromobilitu, digitalizáciu a dekarbonizáciu. Predsedníčka najväčšieho nemeckého odborového zväzu Christiane Benner varovala, že priemyselná transformácia, ktorú krajina naliehavo potrebuje, sa musí uskutočniť „so zamestnancami, nie proti nim“.