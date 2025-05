Rozširovanie biznisu amerického prezidenta Donalda Trumpa do kryptomenového a realitného sektora v zahraničí zvyšuje podozrenia z konfliktu záujmov. Podľa bývalého právnika pre etiku Bieleho domu Richarda Paintera čelí aktuálna hlava štátu najvážnejšiemu konfliktu záujmov od čias, keď v Oválnej pracovni sedeli otrokári.

Uviedol, že Trumpovo podnikateľské impérium pokrývajúce hotely, reality, kryptomeny a sociálne médiá z neho robí najviac skompromitovaného prezidenta v dejinách. „Finančné konflikty záujmov samotného prezidenta sú v našej krajine bezprecedentné, minimálne od čias Občianskej vojny,“ povedal R. Painter pre denník The Telegraph. „Niektorí naši prví prezidenti mali finančné záujmy na plantážach, ale odvtedy sme nič podobné nezažili – až do nástupu Donalda Trumpa.“

Podľa Asociácie historikov Bieleho domu otrokov vlastnilo najmenej 13 amerických prezidentov vrátane Georgea Washingtona a Thomasa Jeffersona.

R. Painter dodal, že Trumpove konflikty sú ešte závažnejšie než počas jeho prvého prezidentského mandátu. Prezidentova obchodná sieť sa totiž rozšírila aj o kryptomenový projekt World Liberty Financial, v ktorom má Trumpova rodina väčšinový podiel, a o sociálnu sieť Truth Social.

Minulý týždeň oznámila spoločnosť World Liberty Financial, že fond podporovaný Abú Zabí pripravuje transakciu v hodnote dve miliardy dolárov prostredníctvom digitálnej meny, čo by malo generovať priamy príjem pre Trumpovu rodinu. Trumpova Organizácia, ktorú riadi Eric Trump, nedávno oznámila aj realitný projekt v Katare v spolupráci s developerskou firmou Qatari Diar, patriacou katarskej vláde, a so saudskoarabskou spoločnosťou Dar Global.

Trumpov zať Jared Kushner má takisto významné obchodné aktivity v regióne. Jeho investičná spoločnosť Affinity Partners získala počiatočný kapitál vo výške dve miliardy dolárov od saudskoarabského štátneho fondu a vlani ďalších 1,5 miliardy dolárov od Spojených arabských emirátov a Kataru.

Podľa R. Paintera takýto súbeh verejnej funkcie a podnikania vytvára vážne podozrenie z korupcie. „Nemôžem dokázať, že tieto dohody ovplyvňujú prezidentove rozhodnutia, ale evidentne považuje za priateľov tých, ktorí s ním obchodujú. Tak to jednoducho je. Vyzerá to zle.“

„Zdá sa, že diplomacia s Donaldom Trumpom prebieha cez obchodovanie s jeho rodinou. Ak jeho príbuzní uzatvárajú dohody počas oficiálnych návštev, vytvára to dojem, že každý si z toho niečo berie,“ dodal R. Painter.