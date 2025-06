Hneď od nástupu Donalda Trumpa tvrdím, že niektoré jeho politiky môžu časom priniesť vyšší rast a nižšiu infláciu. Ide najmä o podporu technologických inovácií, dereguláciu, nižšie dane pre zamestnancov a firmy, zvýšenú energetickú produkciu či škrty v neefektívnych verejných výdavkoch. Zároveň však prezident presadzuje stagflačné opatrenia: protekcionizmus, clá, obmedzovanie migrácie, škrty vo vedeckom výskume, útoky na akademické inštitúcie, rozpočtové deficity bez krytia, útoky proti Federálnemu rezervnému systému, nekoordinované snahy oslabiť dolár, podrývanie právneho štátu a korupciu. Značka USA bola vážne poškodená, a to bude niečo stáť.

Dôvod na optimizmus však dáva trhová disciplína, najmä zo strany „dlhopisových strážcov“, a nezávislosť Fedu. Tieto faktory obmedzujú škodlivé opatrenia, posilňujú pozície umiernených poradcov a prispievajú k rokovaniam namiesto eskalácie sporov. Vidieť to aj v súčasnosti: Kongres rokuje o zákone, ktorý ešte zvýši deficit a zadlženie, no trh už reaguje – dlhodobé výnosy rastú. D. Trump si musí vybrať: zmeniť kurz alebo riskovať recesiu spôsobenú prudkým rastom výnosov. Útoky na Fed sa prezidentovi už vypomstili. Trhy zareagovali poklesom akcií a nárastom výnosov. D. Trump ustúpil a prestal sa vyhrážať odvolaním predsedu výboru guvernérov Fedu Jeroma Powella, Fed ostáva nezávislý. Predseda Fedu však nie je všemocný a rozhodovanie výboru odráža názory jeho členov. V skutočnosti J. Powell D. Trumpovi pomáha. Odmieta znížiť sadzby a tým ukotvuje inflačné očakávania aj pri tlaku spôsobenom clami. Fed si zároveň ponecháva priestor na uvoľnenie, ak sa rast koncom roka spomalí. D. Trump teda nemá dôvod útočiť, iba ak si pripravuje obetného baránka pre recesiu, ktorú sám vyvolá. A infláciu opäť hodí na čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.

Obmedzenia migrácie sa D. Trumpovi vrátia ako bumerang. V rokoch 2023 a 2024 americká ekonomika rástla a inflácia klesala najmä vďaka výraznému prísunu pracovnej sily cez legálnu aj nelegálnu migráciu. Na napätom trhu práce budú reštrikcie znižovať počet dostupných pracovníkov, čo zvýši mzdové tlaky a infláciu. To poškodí ekonomiku aj popularitu prezidenta, rovnako ako inflácia v čase pandémie oslabila Joea Bidena. USA potrebujú neustály prísun ideálne legálnych migrantov. D. Trump už naznačil posun, keď sa po boku Elona Muska postavil za víza H-1B, ktoré sú kľúčové pre Silicon Valley. Tým, že šiel proti jadru svojej základne MAGA, naznačil, že chápe potrebu prilákať talenty zo sveta. USA zostávajú cieľom pre top desať percent najlepších vedcov a podnikateľov, najmä vďaka troj- až päťnásobne vyššiemu odmeňovaniu oproti zvyšku sveta. No ak D. Trump zároveň škrtá financovanie výskumu a ignoruje odlev mozgov, podkopáva americkú dominanciu v oblastiach ako umelá inteligencia (AI). Aj tu však pomáha spätná väzba z biznisu a tlak trhu. Rovnako pribúdajú právne výzvy proti deportačnej politike, ktoré môžu Biely dom dotlačiť k rozumnejším migračným pravidlám. Ak nie, opäť zasiahnu trhy.

Snaha D. Trumpa znížiť obchodný deficit oslabením dolára môže mať podobné negatívne dôsledky. Keď v „Deň oslobodenia“ oznámil clá, pohrozil J. Powellovi a trhy začali rátať s vyšším deficitom, dolár oslabil. Nasledoval pád akcií, rast výnosov a rozšírenie úverových rozpätí. Prezident následne cúvol od ciel aj od útokov na Fed. Presne tak vyzerá sila trhu v praxi. Úvahy o „Dohode z Mar-a-Lago“ na koordinované oslabenie dolára sú mimo reality. Čína by sa nikdy nepridala, rovnako ani spojenci. A čím viac trhy očakávajú umelú devalváciu, tým viac rastú výnosy. A teoreticky ani prakticky by nefungovala ani konverzia krátkodobých štátnych dlhopisov v rukách cudzincov na dlhodobé. Snaha oslabiť dolár cez kontrolu kapitálu napríklad zdanením zahraničných držieb, by len zvýšila dlhodobé úrokové sadzby a zasiahla ekonomiku. Trhy takúto politiku nedovolia rozvinúť.

Napriek tvrdému útoku na právny štát zostávajú americké demokratické inštitúcie silné – najmä nezávislé súdy a občianska spoločnosť. Tie môžu zmierniť najextrémnejšie opatrenia. Aj v tejto oblasti platí: ak autokrati ako v Turecku oslabia právny štát, trhy odpovedia tvrdým výpredajom aktív. V konečnom dôsledku má D. Trump dve možnosti: ustúpiť od stagflačných opatrení a podporiť rastové reformy alebo riskovať recesiu a politickú porážku Republikánov vo voľbách do Kongresu v roku 2026. Dúfajme, že si uvedomí silu trhov a prestane sa riadiť najhoršími inštinktmi. Amerika má silný inovačný potenciál, stačí mu nebrániť.

