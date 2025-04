Eurozóne hrozí recesia už v polovici roka 2025. V dlhodobom horizonte by ale kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa mohli byť pre EÚ prospešné. Dokument analytickej spoločnosti BCA s názvom Trump the Unifier predpovedá, že Trumpova obchodná politika by mohla stimulovať integráciu jednotného trhu, zvýšiť produktivitu a podporiť dlhodobý rast v eurobloku. „Ironicky, Trump robí pre európsku jednotu viac ako ktokoľvek od čias Schumana, Monneta a Adenauera,“ poznamenal hlavný európsky stratég spoločnosti BCA Mathieu Savary pre Euronews.

Colné opatrenia a neistota podľa odhadov spôsobia, že hospodárstvo eurozóny sa dostane do recesie minimálne na dva po sebe idúce štvrťroky okolo polovice roka 2025. Európska komisia odhaduje, že clá môžu do roku 2027 znížiť HDP eurozóny o 0,2 percenta. V horšom scenári, pri trvalých clách alebo odvetných opatreniach, by pokles mohol dosiahnuť 0,5 až 0,6 percenta.

Pod vplyvom geopolitických otrasov a amerických ciel sa EÚ môže odhodlať k zásadnejším reformám, v rámci toho aj dotvoriť jednotný trh. Vnútorné regulačné bariéry medzi členskými štátmi dlhodobo znižujú konkurencieschopnosť a brzdia hospodársky potenciál Európy.

Podľa MMF sú netarifné bariéry ekvivalentom 44-percentného cla na tovary a 110-percentného cla na služby. „Je to akoby medzi Nemeckom a Talianskom platilo clo 44 percent,“ poznamenal M. Savary a dodal, že „to vysvetľuje veľký rozdiel v produktivite medzi Európou a USA“.

Najväčšie problémy má sektor služieb, hoci tvorí až 65 percent ekonomického výkonu EÚ. „Medzi európskymi krajinami sa obchoduje oveľa menej so službami, než medzi jednotlivými štátmi USA,“ upozornil analytik.

Snaha o vytvorenie únie kapitálových trhov, dnes označovanej ako únia úspor a investícií, narazila na regulačné rozdiely. Cieľom je efektívne nasmerovať súkromné úspory do investícií naprieč Európou a zjednotiť finančné predpisy medzi členskými štátmi. Podľa M. Savaryho sa šanca na realizáciu tohto projektu výrazne zvýšila „vďaka prezidentovi Trumpovi“.

Zámer D. Trumpa zmeniť svetový obchod podporuje aj investície do Európy na úkor USA. Európske finančné trhy, ktoré boli dlhé roky v tieni amerických, zažívajú boom. Euro dosiahlo najsilnejšiu úroveň za posledné tri roky, nemecké štátne dlhopisy v uplynulom týždni prekonali výkonnosť amerických a akcie v Európe preukazujú vyššiu odolnosť. „Európa sa dlhé roky považovala za múzeum. Teraz sa to múzeum prebúdza k životu,“ uviedla Catherine Braganzaová z Insight Investment v Londýne, ktorá investuje do európskych vysokoúročených dlhopisov, podľa Bloombergu.

Ešte pred šiestimi mesiacmi sa zdalo, že európske trhy budú navždy hrať druhé husle. Zmena ale prišla z viacerých strán súčasne. Nestabilné colné opatrenia a fiškálna politika amerického prezidenta vyvolali pochybnosti, či dolár a americké dlhopisy zostanú bezpečnými prístavmi pre investorov. Nemecko zároveň ohlásilo výdavky vo výške stoviek miliárd eur na obranu a infraštruktúru po tom, čo D. Trump naznačil, že Spojené štáty už nebudú garantom bezpečnosti v Európe.