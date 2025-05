Donald Trump opäť raz rozvíril politické vody – a tentoraz rovno navrhol, že Američania už nikdy nebudú musieť platiť daň z príjmu. Nahradiť by ju mali clá.

„Zarobíme obrovské peniaze a znížime dane pre ľudí v tejto krajine,“ vyhlásil D. Trump v nedeľu pred nástupom do Air Force One po pohrebe pápeža Františka v Ríme. „Možno sa nám podarí zrušiť dane úplne. Myslím si, že clá na to budú stačiť.“ Znie to ako daňový raj na domácej pôde. Ale ekonomická realita má iný názor.

Tarifná ilúzia

Aby clo dokázalo nahradiť federálnu daň z príjmu, muselo by priniesť do rozpočtu zhruba tri bilióny dolárov ročne. Spojené štáty každoročne importujú tovar za podobnú sumu. Aby to vyšlo, clo by muselo dosiahnuť sto percent na všetok dovoz. To tvrdí hlavný ekonóm Apollo Global Management Torsten Slok.

Dnešná priemerná americká colná sadzba je už teraz rekordne vysoká – podľa Fitch Ratings dosahuje 22,8 percenta. Na to, aby úplne nahradila daň z príjmu, by sa však musela zvýšiť viac než štvornásobne. To by znamenalo, že ceny importovaných tovarov – teda prakticky všetkého od mobilov až po mango – by vystrelili do nebies.

A čím vyššia cena, tým nižší dopyt. Presne to dnes priznávajú aj najväčšie americké firmy: Trumpove clá zvyšujú náklady, znižujú predaje a spotrebitelia šetria – na všetkom od leteniek po burritá.

Matematika nesedí

Podľa Ericky Yorkovej z Tax Foundation je predstava nahradiť daň z príjmu clami jednoducho nerealistická. „Tá matematika vôbec nevychádza,“ hovorí. Clá, ktoré sú už zavedené alebo naplánované, podľa nej prinesú iba 170 miliárd dolárov – to je hlboko pod potrebnou sumou.

T. Slok pritom varuje: ak by ceny importu narástli dvojnásobne, dopyt by klesol ešte viac. V realite by tak možno bolo treba clá vo výške až 200 percent, aby výpadok z dane z príjmu pokryli. Inými slovami: ceny všetkého, čo sa do USA dováža, by sa museli štvornásobne zvýšiť. A to by bolelo každého – okrem možno tých najbohatších.

„Je to matematicky nemožné a pre väčšinu ľudí aj veľmi zlý obchod,“ upozorňuje na nezmysel Trumpových sľubov E. Yorková. Daň z príjmu je progresívna – viac platia tí, ktorí zarábajú viac. Clo je však regresívne – tvrdo zasiahne najmä strednú a nižšiu triedu.

Popredný čínsky ekonóm Li Daokui označil tento prístup za „divadlo“ a predobraz neúspešnej hospodárskej politiky“. Predpovedá, že americká vláda aj hospodárstvo utrpia obrovské straty.