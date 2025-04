Investori sú čoraz opatrnejší pri držbe amerického vládneho dlhu. Dôvodom sú nepredvídateľné kroky prezidenta Donalda Trumpa, ktoré zvyšujú riziká a tlačia výnosy dlhopisov nahor. Výpredaje, ktoré ovládli tento mesiac trhy, môžu natrvalo ovplyvniť ochotu investorov držať americké dlhopisy s najdlhšou splatnosťou. Tie sú pritom považované za základný nástroj financovania deficitu USA.

Po zohľadnení inflácie sa 30-ročné výnosy dostali na najvyššiu úroveň od finančnej krízy. Hoci odvtedy klesli, sú vyššie ako začiatkom apríla, keď D. Trump ohlásil rozsiahle clá. Pre správcov dlhopisových fondov v BlackRock, Brandywine Global Investment Management a Vanguard Group je problémom rastúci zoznam neistôt, ktorý americký prezident vytvoril počas prvých 100 dní vo funkcii.

Obchodníci tak musia sledovať oveľa širšie spektrum otázok, nielen budúci vývoj úrokových sadzieb. Medzi nimi vplyv obchodnej vojny, daňové škrty, slabnúci hospodársky rast, pretrvávajúca inflácia či obrovské fiškálne deficity. Výsledkom je zvýšené vnímanie rizika, ktoré núti kupcov dlhopisov požadovať vyššie výnosy na dlhších splatnostiach, uvádza Bloomberg. Dodatočná prirážka za držbu dlhodobých dlhopisov, je podľa niektorých ukazovateľov na najvyššej úrovni od roku 2014.

„Nachádzame sa v novom svetovom poriadku,“ povedal Jack McIntyre, ktorý s tímom spolupracovníkov spravuje 63 miliárd dolárov v Brandywine. „Aj keby Trump cúvol v otázke ciel, miera neistoty zostane vysoká. To znamená, že prirážka ostane zvýšená.“

Druhým najväčším zahraničným veriteľom Spojených štátov po Japonsku je Čína; drží približne 760 miliárd dolárov v štátnych dlhopisoch USA. „Myslím si, že Čína už držbu amerických dlhopisov využíva ako zbraň,“ povedal hlavný globálny stratég v Alpine Macro Chen Zhao pre CNBC. Čína podľa neho predáva americké dlhopisy a výnosy premieňa na eurá alebo nemecké bundy. Tento trend korešponduje s posledným vývojom na trhoch, keď nemecké dlhopisy s desaťročnou splatnosťou zaznamenali na rozdiel od amerických pokles výnosov.

„Predaj amerických dlhopisov by bol pre Čínu ako strela do vlastnej nohy,“ uviedol senior stratég v Pepperstone Michael Brown. Takýto krok by zároveň viedol k prílevu kapitálu späť do Číny a posilnil by jüan, čo je presný opak toho, o čo sa Peking v súčasnosti snaží – podporiť vlastnú ekonomiku a zmierniť dôsledky ciel.

Minister financií USA Scott Bessent bude musieť pri predstavení nových plánov financovania štátu upokojiť investorov zmietaných rastúcimi obavami. V BlackRock, ktorý spravuje takmer 12 biliónov dolárov, nedávny pokles všetkých amerických aktív ešte viac zvýraznil obavy o stabilitu vládnych financií po pandémii.

Neznamená to, že všetci investori hromadne opúšťajú americké dlhopisy. JPMorgan Asset Management ich stále považuje za lepšiu investíciu než európske štátne dlhopisy. Aj spoločnosť Pacific Investment Management, ktorá prirovnala súbežné oslabovanie dolára, akcií aj dlhopisov v USA k situáciám typickým pre rozvíjajúce sa trhy, naďalej nakupuje americké dlhopisy, ale obmedzuje sa na splatnosti päť až desať rokov.