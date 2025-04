Trh s vládnymi dlhopismi USA zažíva aj v dôsledku geopolitického napätia výkyvy a alarmujúcu nestabilitu. Okrem inflácie, ktorá tlačí ceny nahor, rizika recesie aj likvidácie pozícií je dôvodom aj obava zo slabnúceho dopytu po americkom dlhu. To podľa analytikov vedie k náhlemu preceňovaniu aktív, ktoré sú považované za najbezpečnejšie na svete.

Hlavná ekonómka Freya Beamishová z TS Lombard prirovnala situáciu na americkom trhu s dlhopismi k tzv. „mini-rozpočtovej kríze“ v Spojenom kráľovstve v roku 2022. „Negatívne šoky na strane ponuky sú najnebezpečnejšie – zvyšujú infláciu a zároveň ničia dopyt, čo ruší tradičnú ochrannú funkciu dlhopisov voči akciám,“ uviedla.

Šéf pre investície a portfólio riešenia v BlackRock Alex Brazier upozornil, že investori sa musia prispôsobiť novej realite. „Toto už nie je svet, kde si stačí nastaviť portfólio zložené zo širokého akciového a dlhopisového indexu a zabudnúť naň. Na trhu s americkými dlhopismi sa objavuje napätie a prvé náznaky stresu,“ povedal pre CNBC.

Na globálnych kapitálových trhoch práve teraz boduje Európa. Pozornosť sa totiž presúva na európske dlhopisy, najmä na nemecké. „Za normálnych okolností by investori v období neistoty utekali do USA, ale tentoraz je to príbeh o USA samotných. Nemecko profituje z rozsiahlejšieho presunu kapitálu do kvalitných aktív,“ uviedol riaditeľ Ken Egan z agentúry KBRA.

Investori podľa neho začínajú spochybňovať dôveryhodnosť dolára aj amerických aktív. Uvažujú o tom, že aj hlavní držitelia devízových rezerv, ako Čína, sa môžu začať odkláňať od amerických dlhopisov v reakcii na politické rozhodnutia Washingtonu.

Keď sa americké dlhopisy v stredu prudko oslabili nemecké bundy posilnili. Získali aj krátkodobé vládne dlhopisy vo Francúzsku, Taliansku a Británii. „Investori dnes viac dôverujú Nemecku ako spoľahlivému útočisku. Krajina už jasne oznámila plány v oblasti fiškálnej politiky, najmä v oblasti infraštruktúry, obrany a klímy. To poskytuje istotu,“ povedal K. Egan.

Tradícia financovania amerického deficitu donedávna spočívala v príleve kapitálu zo zahraničia, ktorý smeroval do amerických dlhopisov. Podľa Barclays sa zahraniční investori minulý rok stali najvýznamnejšími kupcami amerických cenných papierov, keď ich nakúpili v hodnote 910 miliárd dolárov. Polovicu z toho tvorili práve štátne dlhopisy, uvádza Bloomberg.

Európska únia, ako región s najväčším objemom prebytočných úspor, je aj najväčším zahraničným držiteľom amerického štátneho dlhu. Ak sa členské štáty rozhodnú pre výraznejšie domáce investície, tieto úspory môžu zostať doma a nebudú smerovať do USA. Čo ďalej zníži dopyt po amerických aktívach a zhorší ich cenu.