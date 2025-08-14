V Česku hnutie ANO pred blížiacimi sa októbrovými parlamentnými voľbami rozbaľuje sľuby ako darčeky pod stromčekom. Volebný program hnutia je už hotový. Tlač sa začne tento týždeň a verejnosti ho ANO predstaví 4. septembra v Ostrave. „Nechceme, aby nám ho súperi okopírovali,“ vysvetľuje Andrej Babiš. ANO v súčasnosti vedie v preferenciách voličov, prieskumy ho zaraďujú medzi favoritov na víťazstvo v parlamentných voľbách 2025 s podporou vyše 30 percent voličov. Predvolebná kampaň ANO cieli na voličov, ktorí sa necítia byť oslovení pražskými elitami.
130 percent priemernej mzdy pre učiteľov
Podľa Karla Havlíčka, dvojky hnutia ANO, nejde o nič iné než o dodržiavanie zákona. Ten garantuje učiteľom 130 percent priemernej mzdy. Dnes majú len 105 až 113 percent. Ak sa naplnia predpovede rastu miezd, na konci volebného obdobia by pedagógovia mali dosiahnuť 75-tisíc korún (3 070 eur).
„Znížime dane, zrušíme poplatky za rozhlas a televíziu. Zastropujeme dôchodkový vek na 65 rokov. Obnovíme spravodlivé valorizácie a rozšírime predčasné dôchodky na náročné profesie,“ stojí v predvolebnom letáku. Súčasná vláda pritom ide opačným smerom - vek odchodu do penzie postupne zvyšuje – každý ďalší ročník má pracovať o mesiac dlhšie. Mladí budú mať lacnejšie bývanie a seniori zľavnené cestovné.
Všetko znie krásne. Lenže čísla nepustia. Česká stredná trieda je už vyžmýkaná – vyššie dane a odvody by ju dorazili. A štát nie je bezodná studňa. Líder hnutia ANO, však verí, že je v nej stále dostatok zdrojov. A. Babiš tvrdí, že peniaze nájde v šedej ekonomike. „Národný kontrolný úrad upozornil, že štát prišiel o 92 miliárd korún (3,7 miliardy eur) v šedej ekonomike. Tam na to vezmeme,“ tvrdí. Po jeho boku na mítingu stál tieňový premiér Karel Havlíček, ktorý prisľúbil, že prvých sto dní vo vláde preveria obranné nákupy a pripravia audit na Ministerstve obrany. „Nie je normálne kupovať poľné kuchyne za 66 miliónov korún,“ narážal na ministerku obrany Janu Černochovú z ODS.
Sľuby bez účtovnej uzávierky
ANO sľubuje návrat škôlkovne, zliav na dani aj študentskej úľavy. Zľavy na cestovné vo výške 75 percent sa majú vrátiť dôchodcom aj študentom. Rodičovský príspevok porastie na 400-tisíc korún (16 345 eur) a bude sa dať čerpať flexibilne.
Program ANO je učebnicová ukážka sociálneho populizmu. A. Babiš chce lacnejšiu energiu, stopku novým emisným povolenkám, úplnú kontrolu nad ČEZ-om, podporu hypoték, bezúročné pôžičky na prvé bývanie. A to všetko so zníženými daňami a odpustenými poplatkami. Ako sa to má financovať? Na otázku ostáva ticho.
Kampaň pri pive aj v plavkách
A. Babiš svoju predvolebnú show rozbehol v pražskej krčme Pohoda, s pivom v ruke a príbehmi z tržnice, kde si kúpil „asexuálne plavky“ za dve stovky. Som konzerva, som šetrný,“ zveril sa A. Babiš publiku. Vtipy striedali údery na súčasnú vládu: podľa Babiša klame o inflácii, Green Deale či emisných povolenkách. Publikum tlieskalo, seniori sa usmievali, podpisovali sa knihy ako na bežiacom páse, dôchodcovia brali reklamné predmety do zásoby.
Ja som s Putinom nechlastal
A. Babiš sa stavia do pozície jediného, kto má skúsenosti a tím pripravený vládnuť „zajtra“. S tieňovým premiérom K. Havlíčkom tvrdí, že reštart ekonomiky postaví na súkromnom sektore. „Štát má vytvoriť podmienky, podnikatelia urobia zvyšok,“ povedal K. Havlíček. Bruselu odkazuje stopku a Putinovi nálepku agresora, aj keď mier podľa neho príde až po dohode Trumpa, Zelenského a Putina.
A. Babiš čelil na predvolebnom mítingu v pražskej krčme Pohoda aj otázkam o údajných sympatiách k východným lídrom. „Sú to všetko klamstvá. Ja nie som ten, kto chlastal vodku s Putinom,“ reagoval ostro. „Jasne sme povedali, že Putin je agresor.“
Dostupné bývanie a lacné energie
A. Babiš chce radikálne zrýchliť stavebné konania a vrátiť centrálny stavebný úrad. Mladým rodinám a kľúčovým profesiám sľubuje štátnu podporu hypoték a bezúročné pôžičky na prvé bývanie. „Dnes si mladí byt jednoducho nekúpia,“ hovorí.
Hnutie ANO sa stavia proti novým emisným povolenkám ETS 2, ktoré majú zaťažiť domácnosti a dopravu. „Budeme bojovať za zrušenie Green Dealu a za lacnejšiu energiu,“ tvrdí ANO. K tomu plánuje stopercentnú kontrolu štátu nad skupinou ČEZ. Podrobnosti, ako to chce dosiahnuť, zatiaľ necháva v zásuvke, aby „nepodporovalo špekulácie“.
Kým v Česku sa rozdávajú sľuby, na Slovensku už poznáme účet za takéto „politické večierky“. Sľuby sa síce dobre počúvajú, ale keď prídu prvé „faktúry“, platí ich vždy ten istý – obyčajný pracujúci. A ten už nemá z čoho.
Vo voľbách sa preto oplatí pýtať jednoduchú otázku: „Odkiaľ na to vezmete?“ Ak na ňu politik nevie odpovedať, odpoveď už dávno poznáte.