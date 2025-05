Prezident USA Donald Trump tiahne proti profesiám založeným na vedomostiach – pre akademikov, právnikov, novinárov, konzultantov, vedcov aj štátnych úradníkov nastali zlé časy. Trumpova vízia obnovy Ameriky spočíva v návrate k tradičným zamestnaniam vo výrobe, ťažbe a stavebníctve.

Šéf Bieleho domu brojí proti univerzitám, ktoré považuje za ideologicky nepriateľské, obmedzuje financovanie vedcov, stopku majú mnohé výskumy, o prácu prišli desaťtisíce federálnych zamestnancov vrátane tých, ktorí spracúvajú dáta nevyhnutné pre verejné zdravie či ekonomiku. Zašiel až k postihom významných mediálnych domov a advokátskych kancelárií. Napríklad Perkins Coie označil za „nečestnú a nebezpečnú“ za právne zastupovanie Hillary Clintonovej v kampani 2016. Inú veľkú kanceláriu, WilmerHale, obvinil z podkopávania záujmov USA.

Tieto kroky majú spoločného menovateľa: ide o útok na profesie založené na tzv. knowledge work – práci, ktorá si vyžaduje analytické myslenie, odborné rozhodovanie a tvorivé riešenia. Takúto prácu nemožno jednoducho outsourcovať či nahradiť strojom, uvádza Business Insider.

„Prezident cieli na triednu nespokojnosť voči bielym golierom,“ vysvetľuje profesorka práva z University of California v San Franciscu Joan C. Williamsová. „Tieto profesie často prichádzajú do kontaktu s pracujúcou triedou, kde existuje množstvo skrytého hnevu – voči úradníkom, právnikom či profesorom.“

Zamestnávatelia ako Elon Musk, blízki Trumpovi, prispeli k vlne prepúšťania vo federálnej správe. Federálne granty a poradenské kontrakty boli osekané, čo zasiahlo vedcov aj analytikov. Biely dom medzičasom zakázal prístup niektorým médiám vrátane agentúry AP na tlačové konferencie – kým ich súdne rozhodnutie nevrátilo späť.

Toto všetko je podľa odborníkov súčasťou premyslenej politickej stratégie. D. Trump stavia na tradičnej nedôvere Američanov voči elitám a vytvára z nich obraz nepriateľa. Politológ Daniel Drezner z Tufts University upozornil: „Ak by som mal zostaviť plán na oslabenie skupín, ktoré sú mi politicky nepriateľské, vyzeral by takto.“

Dôvera voči týmto profesiám je na historickom minime. Podľa prieskumu Gallup patria právnici, novinári a biznismeni k najmenej dôveryhodným povolaniam. V rebríčku dôveryhodnosti sú televízni reportéri nižšie než predajcovia áut.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová ostro skritizovala politiku D. Trumpa voči americkým univerzitám a predstavila nový európsky program, ktorý má prilákať vedcov z celého sveta vrátane USA. „Úloha vedy je dnes spochybňovaná. Investície do fundamentálneho, slobodného a otvoreného výskumu sú spochybňované. Je to gigantický omyl,“ vyhlásila počas vystúpenia na parížskej Sorbonne. „Veda nemá pas, pohlavie, etnicitu ani politickú príslušnosť.“

Spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom predstavila iniciatívu „Choose Europe for Science“, ktorá v rokoch 2025 až 2027 prerozdelí 500 miliónov eur na podporu najtalentovanejších vedcov z Európy aj mimo nej. E. Macron zároveň prisľúbil ďalších 100 miliónov eur z programu France 2030. „Trvalá demokracia nemôže existovať bez slobodnej a otvorenej vedy,“ povedal.