Globálny energetický sektor v posledných mesiacoch výrazne utrpel. Zlé časy nastali v dôsledku kombinácie obchodnej vojny vyvolanej clami prezidenta USA Donalda Trumpa, rastúcich obáv zo spomalenia svetovej ekonomiky a prudkého poklesu cien ropy.

Najväčšiu ranu utŕžila surová ropa, ktorá klesla bez známok zlepšenia. Cena americkej ropy West Texas Intermediate (WTI) sa prepadla na niečo vyše 57 dolárov za barel, čo je úroveň naposledy zaznamenaná počas kovidovej pandémie v roku 2021, uvádza portál finance.yahoo.com.

Obchodná vojna prezidenta D. Trumpa vážne narušila dodávateľské reťazce a ropný priemysel v USA trpí. Svoje o tom vie aj majiteľ spoločnosti King Well Service Terrel Hardin, ktorému sa motor na jednom z jeho ropných vrtov pokazil. V minulosti by šlo o rutinnú opravu za približne 6-tisíc dolárov, no teraz si nie je istý, či sa potrebný diel vôbec podarí zohnať.

Colné poplatky a neistota okolo dodávok zariadení spôsobili, že bežné prevádzkové úkony sa zdajú byť nemožné, uvádza Bloomberg. Situáciu ešte viac zhoršujú klesajúce ceny ropy, ktoré sú čiastočne dôsledkom obchodných sporov a ohrozujú tempo vŕtania nových vrtov. „To, čo robí Trump, tomu veľmi nepomáha,“ povedal T. Hardin. „Je oveľa múdrejší ako ja, ale nie som si istý, či sa každé ráno zobúdza so slovami ‚Bože, dúfam, že sa ropa vráti na 70 dolárov‘. Ako ja.“

Cena sa mierne zdvihla; aktuálne sa pohybuje okolo 61 dolárov. Nádej vytvára posun v obchodných rokovaniach medzi USA a Čínou týkajúcich sa ciel. Nízke ceny a vysoké náklady spôsobené clami na oceľ a hliník však už stihli viacerých amerických producentov prinútiť pozastaviť vŕtanie nových vrtov.

Americký ropný priemysel silno podporoval D. Trumpa počas kampane v druhom volebnom období. Niektorí lídri dnes cítia sklamanie. Obchodná politika prezidenta zvýšila náklady na nákup a opravy zariadení v čase, keď cena ropy od jeho nástupu do funkcie klesla o viac ako 20 percent, aj v dôsledku nárastu ponuky zo strany OPEC.

Pokles cien ropy síce pomáha naplniť jeden z hlavných cieľov Trumpovej kampane – znížiť infláciu – a všeobecne prospieva ekonomike a voličom, ale vzhľadom na to, že Spojené štáty sú najväčším producentom ropy na svete, tento vývoj výrazne zasahuje tradičné republikánske bašty ako Texas, Oklahoma a Severná Dakota.

„Nedá sa mať 50-dolárovú ropu a zároveň slogan ‚Ťažme naplno‘,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Patterson-UTI Energy Andy Hendricks, ktorá prevádzkuje druhú najväčšiu flotilu pevninských vŕtacích súprav v USA. „Tieto dve veci sú nezlučiteľné.“

Americký ropný gigant Chevron plánuje spomaliť tempo spätných odkupov akcií po tom, čo ceny ropy výrazne klesli a zisk spoločnosti sa v prvom štvrťroku prepadol o viac ako 30 percent. Zatiaľ čo ropné giganty ako Chevron, ale aj Exxon Mobil, sú ochotné krátkodobé problémy prečkať – výmenou za menšiu reguláciu a jednoduchšie povoľovacie konania –, menší nezávislí producenti, ktorí tvoria chrbticu amerického bridlicového sektora, začínajú protestovať.

Požadujú výnimky na clá týkajúce sa ropného zariadenia a aby prezident USA zabezpečil minimálnu cenu ropy buď diplomatickým tlakom na OPEC, ako to urobil v roku 2020, alebo opätovným napĺňaním strategických ropných rezerv.