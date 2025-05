Brusel sa snaží udržať obchodný zmier s administratívou Donalda Trumpa ponukou, ktorá pramení priamo z pobrežia Massachusetts – americkými homármi. Dohoda z roku 2020, ktorou Európska únia zrušila clá na dovoz týchto morských plodov, mala podporiť Trumpovu predvolebnú kampaň v rybárskom štáte Maine. Jej platnosť vyprší 31. júla, len krátko po plánovanom ukončení obchodného prímeria medzi USA a EÚ. Informuje o tom Financial Times.

Európska komisia je údajne otvorená myšlienke predĺženia dohody o homároch ako súčasti širšieho balíka opatrení. Cieľom je zrušiť clá, ktoré D. Trump zaviedol po návrate do Bieleho domu v januári.

Americký prezident 2. apríla uvalil clo 20 percent na takmer všetky dovozy z EÚ. Následne sadzby znížil na polovicu, čím do 8. júla vytvoril priestor pre rokovania. Zároveň ponechal v platnosti 25-percentné clá na oceľ, hliník a automobily a pohrozil dodatočnými opatreniami voči farmaceutikám, polovodičom, medi, drevu, kritickým surovinám a dielom pre letecký priemysel.

EÚ už naznačila, že je ochotná znížiť obchodný prebytok s USA nákupom väčšieho množstva amerického plynu, zbraní a poľnohospodárskych produktov. Pripravuje si tiež odvetné clá.

Hodnota amerického vývozu homárov do EÚ v roku 2017 dosahovala 111 miliónov dolárov (93 miliónov eur), no do roku 2020 klesla na 22,3 milióna eur, čo predstavovalo len 11 percent trhu. Do roku 2024 sa vývoz opäť zvýšil na 69,2 milióna eur, teda asi štvrtinu trhu.

Predseda výboru Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod Bernd Lange uviedol, že hoci obchod s homármi nemá veľký hospodársky význam, pomohol znížiť napätie s USA. „Dohoda vyprší koncom júla. Som jednoznačne za jej predĺženie,“ povedal. „Musíme byť kreatívni a zamyslieť sa nad tým, čo naši americkí partneri môžu považovať za neférové.“