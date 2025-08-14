Stredajšie protesty v Srbsku vyústili do násilností, najmä v Novom Sade, kde podľa prezidenta Vučiča utrpelo zranenia 64 civilistov a päť vojenských policajtov. Ide o výraznú eskaláciu napätia, ktorá krajinu sužuje už deväť mesiacov.
Protesty odštartovala novembrová tragédia – zrútenie nadstavby železničnej stanice v Novom Sade, pri ktorej zahynulo 16 ľudí. Obyvatelia vinia korupciu a zlyhanie dohľadu po nedávnej rekonštrukcii.
Prezident označil demonštrantov za „gangsterov a vrahov“ a ohlásil „očistu“ miest. Tvrdí, že chce zabrániť občianskej vojne. Zrážky vypukli vo viacerých mestách ako reakcia na utorkové incidenty vo Vrbase a ďalších mestách, kde mali stúpenci vlády napadnúť odporcov režimu. Protestujúci požadujú predčasné voľby a odvolanie ministra vnútra Ivicu Dačiča. Vučič ich výzvy odmieta.