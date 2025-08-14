Akcie spoločností pôsobiacich v biznise s produktami z konope výrazne vzrástli potom, čo prezident USA Donald Trump oznámil, že zvažuje zmenu klasifikácie marihuany, ktorá by ju zaradila medzi menej nebezpečné látky.
Cena akcií Canopy Growth stúpla o viac ako 26 percent, zatiaľ čo Tilray Brands posilnili o viac než 41 percent, čo je ich najlepší výkon od roku 2021. Akcie Cronos Group vzrástli podľa CNBC približne o 16 percent a dosiahli nové ročné maximum.
„Zvažujeme preklasifikáciu,“ povedal D. Trump na tlačovej konferencii, kde zároveň oznamoval nasadenie Národnej gardy vo Washingtone, D. C. „Rozhodnutie prijmeme v priebehu najbližších týždňov.“ Dodal, že ide o veľmi komplikovanú záležitosť.
Mnohé akcie v tomto sektore sa obchodujú za menej ako jeden dolár za kus, takže aj malé pohyby ceny môžu viesť k výrazným percentuálnym zmenám. Napriek pondelkovej rally sú mnohé z týchto akcií stále výrazne pod historickými maximami.
Podľa federálneho zákona je konope zaradené medzi drogy prvej kategórie (Schedule I), spolu s heroínom a kokaínom. Diskusie o zmene klasifikácie sa doteraz sústreďovali na presun do kategórie Schedule III, ktorá zahŕňa napríklad steroidy či lieky s obsahom kodeínu.
Preklasifikácia by umožnila spoločnostiam v tomto sektore podliehať iným daňovým pravidlám a zároveň by povzbudila záujem investorov.
Generálny riaditeľ Tilray Irwin Simon očakáva, že celý proces môže trvať približne rok. Trumpovo verejné vyjadrenie o zámere rozhodnúť v najbližších týždňoch vyvoláva v odvetví optimizmus. „Trump veci dotiahne do konca,“ uviedol I. Simon.