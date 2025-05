Minulotýždňová strata bezchybného úverového ratingu Spojených štátov rozvírila politické vody vo Washingtone. Republikáni a demokrati sa okamžite pustili do vzájomného obviňovania, pričom na povrch sa opäť dostáva otázka fiškálnej zodpovednosti najväčšej ekonomiky sveta.

Hoci Spojené štáty vždy požívali mimoriadnu dôveru investorov, aktuálna republikánska politika ju posúva na pokraj zlomu. Už čoskoro bude štátna pokladnica vyplácať viac než jeden bilión dolárov ročne len na úrokoch z verejného dlhu, čo je suma porovnateľná s celkovými výdavkami na zdravotnú starostlivosť pre seniorov.

Napriek alarmujúcim číslam chýba politická vôľa prijať úsporné opatrenia. Namiesto konsolidácie verejných financií sa črtá ďalšie zvyšovanie zadlženia, ktoré by podľa varovných hlasov mohlo vyústiť do fiškálnej krízy.

Snemovňa reprezentantov 22. mája tesne – o jediný hlas – schválila rozpočtový návrh Donalda Trumpa. Dokument teraz smeruje do republikánmi ovládaného Senátu, kde pravdepodobne prejde úpravami predtým, než sa dostane na prezidentov podpis.

Kľúčovým prvkom návrhu je predĺženie daňových škrtov z roku 2017, ktoré by inak zanikli koncom tohto roka. Rozpočet zároveň napĺňa dva predvolebné sľuby Donalda Trumpa: oslobodenie prepitného a pracovných nadčasov od federálnej dane z príjmu.

Na prvý pohľad znie zámer priaznivo, no znamená, že federálny deficit zostane dlhodobo na úrovni šesť až sedem percent HDP ročne. Do roku 2034 by to podľa Rozpočtového úradu Kongresu mohlo navýšiť dlh Spojených štátov o ďalšie až štyri bilióny dolárov.

Republikáni dúfajú, že dieru v rozpočte vykompenzujú vyššie príjmy z ciel a očakávaný hospodársky rast. Ide však skôr o optimistické očakávania než realistické výpočty. „Amerika musí obmedziť výdavky a, žiaľ, zrejme aj zvýšiť dane, aby znížila svoju závislosť od pôžičiek. Ak politici nebudú čeliť tejto realite, trh s dlhopismi im ju nakoniec vnúti, a to spôsobom, ktorý bude náhly a bolestivý,“ varuje časopis The Economist.

Zníženie ratingu zo strany agentúry Moody’s vyvolalo nárast výnosov na amerických štátnych dlhopisoch. Výnos 30-ročných dlhopisov prekročil hranicu päť percent, pričom rástli aj výnosy na krátkodobých cenných papieroch. Oboje signalizuje rastúce obavy investorov z dlhodobej udržateľnosti verejných financií USA.

Tieto výnosy ovplyvňujú výšku úrokových sadzieb na hypotéky, spotrebné úvery či podnikové financovanie, a tým aj tempo ekonomického rastu. Ako poznamenáva The Economist, „je ťažké predstaviť si dynamický rast ekonomiky v prostredí, kde je pre domácnosti čoraz nákladnejšie požičiavať si peniaze.“

Pre Donalda Trumpa je to jasný signál: ak chce udržať dôveru investorov, musí reagovať. Trhy už raz ukázali svoju silu, keď po ich ostrej reakcii na nové recipročné clá bol nútený korigovať kurz. Ako trefne poznamenáva Callie Coxová z Ritholtz Wealth Management: „Deficit nie je problém, kým ním nezačne byť pre investorov.“ A zdá sa, že trhy začínajú mať v tomto smere vážne obavy.

US debt crisis?



Treasury yields have spiked over the last four years.



30-year yield is now 5%.



10-year bond yields are also up - they affect mortgage rates.



Trump needs to refinance trillions of dollars of debt this year.



Lack of monetary and fiscal discipline. Is austerity…