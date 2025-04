Streda sa zapísala do histórie Wall Street. Po oznámení Donalda Trumpa o 90-dňovej pauze na väčšinu pôvodne stanovených ciel reagovali americké indexy euforicky. S&P 500 pridal takmer desať percent, čím dosiahol najlepší jednodňový výkon od roku 2008 a tretí najlepší v histórií, zatiaľ čo technologický Nasdaq zaznamenal druhý najlepší deň v histórii, keď vzrástol o viac než 12 percent.

Napriek tomu minulý týždeň americké akcie stratili šesť biliónov dolárov na svojej hodnote, keď sa obchodníci pripravovali na neistú budúcnosť. „Amerika utrpela na reputácii. Odstránenie ekonomických škôd si vyžiada oveľa viac než jeden deň akciových ziskov,“ poznamenáva Allison Morrow pre CNN.

Trumpova obchodná agenda, aj keď čiastočne zmiernená, zostáva vo veľkej miere nezmenená. Dôkazom toho sú stále platné desaťpercentné clá na väčšinu dovozu do Spojených štátov a zvýšenie ciel na čínsky dovoz na 125 percent. Rovnako pretrvávajú 25-percentné clá na vybrané tovary z Mexika a Kanady, ako aj clá na dovoz ocele a hliníka či automobilov.

Ekonómovia a analytici preto zostávajú opatrní. Podľa nich podniky už pocítili ponukový šok a zvyšujú ceny v súlade s politikou Bieleho domu. „Úroveň neistoty zostáva kriticky vysoká. Ekonomické ukazovatele, ktoré sa objavia v blízkej budúcnosti, nám ukážu skutočný dopad colnej politiky,“ tvrdí Christian Hoffman, vedúci pracovník v spoločnosti Thornburg Investment Management.

Ekonómovia Goldman Sachs medzitým uviedli, že pravdepodobnosť recesie v tomto roku, hoci po stredajšom posune klesla, stále dosahuje 45 percent. Aj Jamie Dimon, prezident JPMorgan Chase, pred oznámením pozastavenia ciel upozornil, že recesia je jedným z pravdepodobných dôsledkov obchodných nepokojov. Doplnil, že hoci jeho banka zatiaľ neeviduje nárast nesplácaných úverov, očakáva jeho skorý nástup.

Vyhlásenia Bieleho domu pritom naznačovali, že prezident neprikladá význam zmenám na finančných trhoch a zdôrazňoval rolu ciel pre americkú ekonomiku. Napriek tomu je zrejmé, že Trumpova dlhodobá orientácia na výkon akcií ako barometer jeho úspechu pokračuje.

Za normálnych okolností je inverzný vzťah medzi akciami a dlhopismi pomerne spoľahlivý. Keď prevládne nervozita, investori inštinktívne presúvajú svoje prostriedky do bezpečných štátnych dlhopisov Spojených štátov, čo prirodzene tlačí ich výnosy nadol.

Aktuálne však dochádza k simultánnemu poklesu oboch tried aktív, pričom výnosy dlhopisov stúpajú. Tento neobvyklý súbeh udalostí je varovným signálom, ktorý môže odrážať rastúce pochybnosti investorov o dlhodobej udržateľnosti americkej ekonomiky.

Trump, ktorý v rozhovore pre CNN vyjadril znepokojenie nad trhom dlhopisov, podľa jeho slov „vnímal frustráciu“ zo strany trhu. Naďalej však trval na tom, že sa náhle rozhodol zmeniť svoj colný plán sám, bez konzultácie s právnikmi alebo inými osobami.

