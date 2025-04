Donald Trump má na ekonomiku vlastný recept: trochu ciel, štipku národného pátosu a jeden status na sociálne siete každé ráno. Aj v stredu opäť siahol po svojom obľúbenom nástroji – vyzval investorov na Truth Social, a „upokojil“ ich po tom, čo jeho administratíva spustila najrozsiahlejšie recipročné clá za posledné dekády.

„Teraz je skvelý čas na nákup,“ napísal D. Trump v stredu na sociálnej sieti Truth Social. Američanov vyzval, aby „zostali v pohode“ a dodal, že „všetko sa skončí dobre“. „USA budú väčšie a lepšie než kedykoľvek predtým,“ vyhlásil sebavedomo.

To je ale v ostrom kontraste s globálnymi odvetnými opatreniami a eskaláciou obchodného napätia. Implementácia Trumpovej colnej politiky spustila komplexné odvetné opatrenia zo strany dotknutých obchodných partnerov, najmä Číny a Európskej únie.

D. Trump sa pochválil aj vystúpením šéfa JPMorgan Chase Jamieho Dimona na Fox Business, kde bankár ocenil snahu „opraviť clá a obchodné pravidlá“. Oveľa menej sa mu však chcelo reagovať na Dimonovu poznámku z toho istého rozhovoru – že recesia by mohla byť „pravdepodobným dôsledkom“ týchto ciel.

Ešte priamočiarejšie nabádanie na investovanie predviedol americký minister obchodu Howard Lutnick. Minulý mesiac naliehal na investorov, aby kúpili akcie Tesly počas reakcie na spojenie Muskovej funkcie generálneho riaditeľa Tesly s pozíciou v Bielom dome, a tvrdil: „Je neuveriteľné, že akcie tohto chlapíka sú také lacné. Už nikdy nebudú také lacné.“

Hlavne pokoj, hovoria z Bieleho domu

D. Trump a jeho tím sa zatiaľ tvária, že nervozita na trhoch nie je nič, čo by ich znepokojovalo. Tvrdia, že zvýšenie ciel na historické maximum má za cieľ obnoviť americkú výrobu a naštartovať ekonomiku aj vďaka pripravovanému daňovému balíčku.

„Za posledné štyri desaťročia zbohatol Wall Street viac než kedykoľvek predtým. A môže rásť aj ďalej. Ale teraz prichádzajú štyri roky pre Main Street (označenie malých a stredných podnikov, ktoré sú považované za chrbticu ekonomiky ),“ vyhlásil minister financií Scott Bessent na summite Americkej bankovej asociácie vo Washingtone.

Peter Tchir z Academy Securities vníma Trumpove vyjadrenia ako možný „signál sebadôvery“ – teda že prezident trhy sleduje a reaguje. Ale zároveň varuje: „Potrebujeme vidieť konkrétne kroky. Ľudia z administratívy tvrdia, že recesia nehrozí, ale nerobia nič, čo by to potvrdzovalo,“ poznamenal.

Chvíľa pravdy

V pondelok a utorok, keď sa index S&P 500 prepadal hlbšie a hlbšie, prezident tvrdil, že trh nesleduje. Ekonomika vraj potrebuje „liečbu“. Minister financií S. Bessent sa pridal – Wall Street vraj nie je priorita. Teraz je rad na Main Street, teda bežných Američanoch.

Trumpova „rada“ nakupovať akcie sa nakoniec zmenila na realitu. Cúvol pod tlakom investorov, biznismanov aj politikov. Prezident pozastavil recipročné clá pre väčšinu krajín. Čína však ostala výnimkou, podobne ako clá na oceľ a hliník, či automobily.

Trh to oslávil a index S&P 500 vystrelil o deväť percent, technologický index Nasdaq posilnil o 12 percent. „Očividne teraz budeme hľadieť na Trumpa ako na indikátor. Hoci by sme si to z jeho prvého funkčného obdobia mali pamätať. On veci robí po svojom. A pravidlá sa tým definitívne menia,“ povedal portfólio manažér z Aptus Capital Advisors David Wagner.