Ukrajina sa snaží o technologický a investičný prielom vo využívaní bridlicového plynu. Cieľom je nielen posilniť energetickú bezpečnosť a pokryť domáci dopyt, ale stať sa aj kľúčovým vývozcom plynu do Európy. Tento plán bude podľa vládnych predstaviteľov zásadný pre povojnovú ekonomickú obnovu krajiny.

Kyjev intenzívne rokuje o získaní zahraničných investícií a prístupe k moderným technológiám pre ťažbu bridlicového plynu, uvádzajú zdroje The Telegraph. Prioritou je spolupráca so skúsenými medzinárodnými hráčmi v tejto oblasti.

Zámer sa vyvíja paralelne s dohodou o strategických surovinách, ktorú prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal v apríli s prezidentom Donaldom Trumpom. Zmluva poskytuje Spojeným štátom prístup k ukrajinským zásobám nerastov vrátane hliníka, grafitu, ropy a zemného plynu.

Nové technológie umožnili získavať čoraz väčšie objemy bridlicového plynu zo sedimentárnych hornín, čo bolo predtým pre výrobu neefektívne. V USA sa napríklad pomocou bridlíc podarilo oživiť celý priemysel ťažby zemného plynu.

Počas uplynulej zimy prišla Ukrajina v dôsledku ruských útokov dronmi a raketami o približne 40 percent plynárenskej kapacity. Podzemné zásobníky plynu – najväčšie v Európe s kapacitou 32 miliárd kubických metrov – boli na jar takmer prázdne. V čase, keď má EÚ zásoby naplnené na 50 percent, ukrajinské zásobníky sú len na úrovni sedem percent.

Ministerstvo energetiky je napriek tomu presvedčené, že v priebehu 18 mesiacov bude možné zásoby opäť doplniť a dokonca vytvoriť exportné prebytky. Odhady vychádzajú z úspešných testovacích ťažieb a modernizácie infraštruktúry.

„Ukrajina má dostatok tradičných zásob plynu, aby pokryla svoje potreby a stala sa čistým exportérom. Bridlicový plyn môže zásadne zmeniť naše energetické postavenie,“ uviedol vysokopostavený vládny zdroj.

Spojenie s plynárenským trhom EÚ, dostupnosť infraštruktúry a záujem investorov robia z Ukrajiny potenciálne atraktívneho hráča na európskom trhu. Zelenského administratíva teraz podniká kroky na odstránenie byrokracie a zjednodušenie procesov.

Ak sa Kyjevu podarí rozbehnúť plynovú revolúciu, môže to zásadne ovplyvniť európsky energetický trh. Od začiatku roka 2025, kedy Gazprom definitívne zastavil tranzit plynu cez Ukrajinu, sa stredná a východná Európa spolieha na drahé dodávky skvapalneného plynu (LNG) zo zámoria. Ak by Ukrajina pokryla jej potreby a prešla na export, dopyt po LNG by klesol – čo by mohlo znížiť ceny na globálnych trhoch.

Kapacita exportu LNG z USA a ďalších krajín rastie, no ukrajinské dodávky by mohli narušiť doterajší trend a posilniť energetickú suverenitu regiónu. Navyše by Ukrajina zmenila svoje postavenie – z energetického klienta na geopolitického hráča.