Po strate hlavných európskych odberateľov po invázii na Ukrajinu sa Rusko usilovalo nájsť nové cesty, ako dostať svoj plyn na starý kontinent. Jednou z hlavných možností sa zdalo byť Turecko – krajina napojená na plynovody TurkStream a Blue Stream, ktorými ruský Gazprom dodáva plyn cez dno Čierneho mora.

Ešte pred vojnou bola Európa najväčším odberateľom ruského plynu. Po februári 2022 väčšina krajín EÚ dramaticky obmedzila alebo úplne ukončila jeho dovoz. Prezident Vladimir Putin v reakcii načrtol ambicióznu víziu: vybudovať v Turecku nové plynárenské centrum, ktoré by mohlo nahradiť kapacity plynovodu Nord Stream a zásobovať južnú Európu až 55 miliardami kubických metrov plynu ročne.

Realita predbehla očakávania

Plány Kremľa rýchlo narazili na praktické prekážky. Ako uvádza agentúra Bloomberg, Gazprom po mesiacoch analýz dospel k záveru, že projekt nie je životaschopný. Kľúčovým problémom bola nedostatočná kapacita existujúcich plynovodov smerujúcich do EÚ, najmä do Grécka a Bulharska, ktoré by nedokázali zvládnuť výrazne vyššie objemy plynu.

Ďalšou prekážkou bol nesúhlas Turecka so zapojením Gazpromu do spoločného predaja plynu. Tamojšia vláda trvala na tom, aby ruský koncern vystupoval výhradne ako dodávateľ, čo bolo pre Gazprom neprijateľné.

Zaujímavosťou je aj to, že samotná iniciatíva na vybudovanie tureckého plynového uzla vraj nevzišla z prostredia Gazpromu. Podľa viacerých zdrojov išlo o politický návrh z okolia Kremľa. Manažéri Gazpromu sa o pláne údajne dozvedeli až z verejného vystúpenia prezidenta Putina. Ten sa pritom ešte minulý rok snažil projekt oživiť, no opäť išlo len o prázdne reči.

„Hoci Turecko naďalej odoberá ruský plyn, schopnosť Ruska získať späť svoj predošlý energetický vplyv v Európe je limitovaná,“ konštatuje Bloomberg.