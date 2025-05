Európska únia výrazne zvýši clá na dovoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov. Rozhodnutie Bruselu môže vážne zasiahnuť ukrajinskú ekonomiku, ktorá už štvrtý rok čelí ruskej invázii.

Zrušenie bezcolného režimu, zavedeného v roku 2022 pre produkty ako hydina, pšenica či cukor, iniciovalo Poľsko s cieľom ochrániť poľnohospodárov v Únii. Vývozy pritom často smerovali cez EÚ ďalej do Afriky a Ázie. Poľskí, francúzski či slovenskí farmári však tvrdia, že ukrajinské výrobky znižujú ceny na domácom trhu.

Platnosť súčasného režimu sa skončí 6. júna. Európska komisia ho nahradí prechodnými opatreniami, ktoré však značne obmedzia bezcolné kvóty. Poľská vláda zároveň žiada, aby sa rokovania s Ukrajinou odložili až po prezidentských voľbách, čím chce oslabiť šance opozičného kandidáta Karola Nawrockého. Prvé kolo prezidentských volieb pripadá na nadchádzajúcu nedeľu, prípadné druhé kolo potom na 2. júna.

Podľa predsedu výboru pre medzinárodný obchod Európskeho parlamentu Bernda Langeho ide o „zlý signál voči Ukrajine“. Riešenie sa podľa neho očakáva najskôr v októbri.

Ukrajinská vláda odhaduje, že ak by sa podmienky obchodu s EÚ vrátili do stavu pred ruskou inváziou, príjmy by jej ročne klesli o 3,5 miliardy eur.