Európska únia pripravuje 18. balík sankcií voči Rusku, ktorého cieľom je zvýšiť tlak na Kremeľ a donútiť ho súhlasiť s 30-dňovým prímerím na Ukrajine. Západní spojenci považujú tento krok za nevyhnutný pre začatie serióznych mierových rokovaní.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová už načrtla hlavné body pripravovaného balíka: zasiahnuť má ruský finančný sektor, flotilu lodí obchádzajúcich sankcie (tzv. shadow fleet) aj plynovody Nord Stream, ktoré sú dnes nefunkčné.

Popri týchto opatreniach Komisia navrhuje aj zníženie cenového stropu na ruskú ropu – mechanizmu, ktorý mal obmedziť ruské príjmy z vývozu energetických surovín a tým aj financovanie vojenskej agresie.

„Potrebujeme skutočné prímerie, Rusko pri rokovacom stole a koniec tejto vojny. Tlak funguje – Kremeľ nerozumie ničomu inému,“ vyhlásila U. von der Leyenová po stretnutí s americkým senátorom Lindsey Grahamom.

Lenže práve v tejto oblasti narazila EÚ na problém: zatiaľ čo iné sankcie, ako zákazy vývozu a dovozu, má Brusel plne pod kontrolou, cenový strop na ruskú ropu presahuje jeho kompetencie – a siaha až do Washingtonu, informuje Euronews.

Cenový strop na ruskú ropu bol zavedený v decembri 2022 zo strany skupiny G7 z iniciatívy administratívy prezidenta Joea Bidena. Išlo o prelomové riešenie, ktoré malo využiť spoločnú ekonomickú silu Západu na narušenie fungovania ruskej vojenskej mašinérie.

Mechanizmus spočíval v zákaze poskytovania kľúčových služieb – ako sú poistenie, financovanie či označovanie lodí – ak sa ropa predáva nad určený cenový limit. Tento princíp funguje najmä vďaka dominancii západných spoločností na trhu s tzv. Protection and Indemnity (P&I) poistením. Ide o špecializovaný typ poistenia, ktorý pokrýva vysoké náklady spojené s haváriami a ekologickými škodami pri námornej preprave.

Bez P&I poistenia dnes prakticky nie je možné získať prístup do väčšiny medzinárodných prístavov. Po náročných diplomatických rokovaniach bol strop stanovený na 60 dolárov za barel.

Trhová cena benchmarkovej ropy Brent sa dnes pohybuje okolo 65 dolárov za barel, pričom ruská ropa sa v apríli a máji obchodovala medzi 50 až 55 dolármi – teda pod úrovňou stropu. To podľa kritikov znižuje účinnosť sankčného nástroja, keďže Moskva môže stále profitovať z vývozu, uvádza nemecká Deutsche Welle.

Bez podpory Spojených štátov by prípadné jednostranné zníženie cenového stropu zo strany EÚ mohlo byť neúčinné. Kľúčové totiž nie je len samotné rozhodnutie, ale aj jeho presadenie cez globálne inštitúcie a trhy – predovšetkým v oblasti poistenia, logistiky a prístupu na burzy.

USA zatiaľ zmenu stropu neodobrili. Washington argumentuje najmä obavami z destabilizácie trhu, ktorá by mohla viesť k prudkému rastu cien ropy. Vyššie ceny by poškodili rozvojové krajiny a mohli by tiež politicky oslabiť západné vlády, ktoré čelia domácemu tlaku pre vysoké životné náklady.

Z tohto dôvodu sa Brusel ocitá v citlivej situácii: znížením stropu bez podpory USA by mohol narušiť jednotu v rámci G7, čo by oslabilo dôveryhodnosť sankčného mechanizmu. Na druhej strane, zotrvanie pri 60 dolároch za barel čelí čoraz väčšej kritike zo strany členských štátov, ktoré požadujú účinnejší tlak na ruský export.