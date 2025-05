Kým Trump zrazu chváli rokovania s EÚ, tovar v prístavoch viazne, náklady na prepravu stúpajú

Prezident USA Donald Trump v nedeľu večer oznámil, že poskytuje Európskej únii odklad pri zavedení 50-percentných ciel na jej export do Spojených štátov. Ak by platili, pre európske hospodárstvo by to bola rana