Zablokovanie časti eurofondov urobilo župám, mestám a obciam veľký škrt cez rozpočet. Samosprávy pritom celý mesiac bojovali za to, aby k blokácii prostriedkov nedošlo. Riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Barbora Lukáčová upozornila, že ešte deň predtým, ako vláda odhlasovala obmedzenie čerpania fondov pre samosprávy, rezort investícií prisľúbil, že im peniaze nevezme.

Samosprávy mali garantovaných 2,4 miliardy eur. Vláda sa napokon rozhodla zadržať približne 200 miliónov eur, čo pre ne znamená polovičnú flexibilitu pri čerpaní fondov. Prirodzeným dôsledkom obmedzenej flexibility je to, že viaceré rozbehnuté projekty nebude možné zrealizovať. Podľa B. Lukáčovej Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) požaduje, aby samosprávy rozbehli čo najviac projektov. Zadržiavaná flexibilita však spôsobí, že rezort im žiadosť o nenávratný finančný príspevok napokon nemusí schváliť pre nedostatok financií.

„Vláda bojuje na jednej strane proti dekomitmentu, ktorý Slovensku naozaj hrozí, no na druhej strane sama zablokovala projekty, ktoré by mohli významne pomôcť využiť finančné prostriedky z eurofondov,“ podotkla B. Lukáčová. V praxi to znamená, že vláda tlačí samosprávy do realizácie projektov, no napokon im 200 miliónov eur ani nepridelí.

Ohrozené vzdelávanie aj doprava