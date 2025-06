NATO žiada európskych členov aliancie, aby zvýšili svoje pozemné protivzdušné kapacity päťnásobne. Ide o reakciu na pretrvávajúcu hrozbu ruskej agresie a snahu vyplniť kritickú medzeru v obrane Európy. Konkrétne záväzky sa môžu medzi krajinami líšiť.

V prípade požiadavky, aby členské krajiny aliancie vynakladali na obranu päť percent HDP, došlo ku kompromisnému návrhu. Generálny tajomník NATO Mark Rutte na štvrtkovom stretnutí s ministrami v Bruseli načrtol, že vojenské výdavky by mohli stúpnuť na 3,5 percenta HDP a výdavky na iné oblasti súvisiace s bezpečnosťou, napríklad na infraštruktúru, by mohli byť na úrovni 1,5 percenta HDP. Definitívna dohoda by mala padnúť na júnovom samite lídrov v Haagu.

„Nie sme vo vojne, ale ani v mieri, a preto musíme budovať plnohodnotnú obrannú pripravenosť,“ povedal M. Rutte podľa Bloombergu. Rokuje sa aj o najväčšom doplnení zásob zbraní od čias studenej vojny. Tento krok je súčasťou širšej stratégie posilniť európsku obranu a znížiť závislosť od amerických kapacít.

Niektorí členovia aliancie stále váhajú, či sa majú zaviazať k takejto úrovni výdavkov. Najhlasnejšie sa zdráha Španielsko, ktoré ešte nesplnilo ani terajší cieľ NATO vynakladať na obranu dve percentá HDP.

Skokovité zvýšenie obranných výdavkov z dvoch percent na päť by rozbilo rozpočet „úplne na kašu“, vyjadril sa minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Na takéto navýšenie by Slovensko podľa neho potrebovalo zhruba desať rokov. „Vyberieme si cestu, ktorá je ušitá na naše potreby a požiadavky,“ poznamenal a poukázal pritom na rozvoj infraštruktúry. S rezortom dopravy sa chce rozprávať o tom, ako môžu v rámci obranných výdavkov posilniť rýchlostnú cestu R2 či vybudovať obchvat okolo Sliača.

Na rozdiel od Slovenska české ministerstvo obrany otvorene podporuje navýšenie aliančného záväzku v oblasti obranných výdavkov. „Za súčasnej bezpečnostnej situácie to považujeme za nevyhnutné,“ skonštatoval hovorca českého ministerstva obrany David Šíma a dodal: „Vieme, že len dve percentá HDP nám na vybudovanie vojenských kapacít, ktoré potrebujeme, nestačia.“

Česká vláda preto už v marci schválila zámer postupne zvýšiť obranné výdavky na tri percentá HDP do roku 2030. „Každopádne očakávame, že spojenci v Haagu sa dohodnú na novom ambicióznom záväzku, ktorý bude výrazne presahovať úroveň dvoch percent. Česká republika s tým súhlasí a je pripravená obranné výdavky ďalej zvyšovať,“ dodal hovorca.

Nedostatky v protivzdušnej obrane sú dlhodobým problémom Európy, ktorý sa zvýraznil po rozsiahlej vojenskej pomoci Ukrajine. Odborníci varujú, že súčasné kapacity nedokážu zabezpečiť krytie pozemných operácií v prípade veľkého útoku.

Jedným z hlavných ťahúňov má byť Nemecko. Kancelár Friedrich Merz plánuje investovať miliardy eur do protivzdušnej obrany a rozšíriť iniciatívu European Sky Shield, ktorú odštartoval ešte Olaf Scholz.

Slovensko nedávno prejavilo záujem o poľské prenosné systémy protivzdušnej obrany Piorun. Podpísalo aj zmluvu s dánskou spoločnosťou Terma, čím sa má zabezpečiť integrácia pokročilého softvéru BMD-Flex do nového systému protivzdušnej obrany Barak MX.