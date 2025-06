Strmý rast životnej úrovne, ktorý v posledných rokoch pomáhal udržiavať verejnú podporu ruskej vojny na Ukrajine, sa zastavil. Od začiatku invázie vo februári 2022 Rusi profitovali z rastúcich miezd a pulzujúceho trhu práce. Tento vývoj bol rozhodujúcim faktorom v udržiavaní relatívnej ekonomickej spokojnosti obyvateľstva – aj napriek západným sankciám, vysokej inflácii a rastúcim problémom v hospodárstve.

Podľa analýzy inzerátov zverejňovaných na pracovných portáloch, ktorú uskutočnil denník Financial Times, sa tempo rastu miezd začiatkom roka 2025 výrazne spomalilo. Medzi septembrom a decembrom 2024 ešte stúpali o 4,2 percenta, no v období do konca apríla už len o 2,2 percenta.

Prieskumy medzi spotrebiteľmi napriek tomu naznačujú, že subjektívny pocit finančnej stability medzi Rusmi pretrváva. Iné ukazovatele ako klesajúce príjmy z exportu ropy a slabnúci rast HDP svedčia o tom, že ruská vojnová ekonomika stráca dynamiku.

„Ruská ekonomika je pod tlakom a problémy sa hromadia,“ uviedol ekonóm a bývalý výskumník na Skolkovo Business School Konstantin Nasonov. „Ľudia majú zároveň viac peňazí než predtým. Môže sa to zdať paradoxné, no tieto trendy sa navzájom nevylučujú.“

Údaje ruského štatistického úradu Rosstat ukazujú, že rast reálnych príjmov klesol v prvom štvrťroku 2025 na 7,1 percenta, oproti priemerným 8,3 percenta v predchádzajúcom roku. Podľa prieskumu agentúry Levada pritom vlani po prvý raz za vyše desať rokov prevážil počet Rusov, ktorí pozitívne hodnotia svoje financie, nad tými, ktorí ich hodnotia negatívne.

Novšie prieskumy nezávislej výskumnej skupiny Chronicles ponúkajú menej optimistický obraz. Približne 40 percent respondentov uviedlo zhoršenie finančnej situácie, zatiaľ čo ďalších 40 percent nezaznamenalo zmenu a 20 percent pocítilo zlepšenie.

Spoluzakladateľ skupiny Chronicles a opozičný aktivista Alexej Minjajlo tvrdí, že medzi finančnou pohodou a podporou vojny existuje priama súvislosť. „Čím je finančná situácia horšia, tým menej sú ľudia ochotní vojnu podporovať,“ povedal.

Aj keď Rusko zaznamenalo v posledných rokoch silný hospodársky rast, existujú náznaky, že tento trend sa začína vytrácať. Oficiálne prognózy predpokladajú, že rast HDP sa v roku 2025 spomalí na približne dve percentá, čo je pokles oproti priemeru štyroch percent z posledných dvoch rokov.

Podľa Medzinárodného menového fondu by mal rast HDP klesnúť na 1,5 percenta v tomto roku a na 0,9 percenta v roku 2026. Ostatné prognózy sú ešte pesimistickejšie. Časť devízových rezerv je vyčerpaná a nové príjmy klesajú pre pretrvávajúce nízke ceny ropy.