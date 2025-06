Na prvý pohľad je to len ďalší výhodný nákup na predmestí Miami. Za lacným predajom nábytku sa ukrýva príbeh rodiny, ktorá tu žila osemnásť rokov – a teraz odchádza, pretože stratila ochranný štatút. Nie do Venezuely, kam by sa bála vrátiť, ale do Panamy, kde ešte zostal kúsok bezpečia.

Takéto rýchle sťahovanie, výpredaje majetku, rozlúčky v tichosti a v strese – to je dnes bežná scéna v mnohých častiach Spojených štátov. Najmä v štátoch ako Florida, kde žijú milióny Latinoameričanov, Trumpova návratová politika dramaticky mení životy.

Podľa CNN bolo v tomto roku zadržaných 185-tisíc osôb bez dokumentov. Len štvrtina z nich však bola odsúdená za trestný čin. A skutočne nebezpečných zločincov – tých, čo spáchali vraždu, znásilnenie či lúpež – bolo len desať percent. Zvyšok sú ľudia, ktorí porušili len imigračné pravidlá alebo spáchali dopravný priestupok.

ICE, imigračná polícia, dnes robí razie v reštauráciách, na stavbách aj na parkoviskách pred obchodmi. Zatýka sa dokonca aj v kostoloch – miesta, ktoré počas Bidenovej administratívy zostávali tabu. Pod Trumpom však padli zábrany. Úrady sú pod tlakom Bieleho domu zvyšovať čísla. ICE je pritom už miliardu dolárov nad rozpočtom, agenti pracujú bez prestávky.

Medzi komunitami sa šíri strach. Rodiny, ktoré tu žili roky, majú deti v amerických školách, platia dane, vedú firmy, zrazu musia odísť. Dobrovoľne, kým si môžu zbaliť kufre sami. Alebo nedobrovoľne – v putách.

Miami commissioners voted 3-2 on Tuesday to approve 287(g).



“The agreement allows Miami police officers to assist U.S. Immigration and Customs Enforcement agents within city limits.”



Miami has a lot of illegals living there. Hopefully, many more will now self-deport. pic.twitter.com/31cMDTs1yK