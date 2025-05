Ropné ložisko Permská panva, ktoré sa postaralo o návrat USA medzi ropné veľmoci, starne a vrchol môže mať už za sebou.

Nové technológie dokážu posúvať hranice, ale nedokážu úplne obísť geologické limity ložísk. Tempo rastu produkcie už niekoľko rokov spomaľuje, Permian však stále zabezpečuje viac ako polovicu celej produkcie USA.

Ak by bol samostatnou krajinou na pomedzí Texasu a Nového Mexika, bol by štvrtým najväčším producentom ropy na svete po zvyšku USA, Saudskej Arábii a Rusku. Až za ním by nasledovala Kanada.

Za posledných 20 rokov bolo do neho navŕtaných tisíce vrtov, ktoré pomocou frakingu premieňali horninu na ropu a plyn.

Dve dekády neprestajnej ťažby vyčerpali jadro ložiska, ktoré pozostáva z dvoch hlavných rezervoárov. Dve tretiny rezervoáru Midland už boli vyťažené, zatiaľ čo z rezervoáru Delaware zostáva približne polovica.