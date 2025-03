Európska komisia sa na túto chvíľu pripravovala dlho. Má v pláne zasiahnuť hrdosť, ale aj peňaženky Trumpových voličov. Brusel zverejnil zoznam ikonických amerických produktov, ktoré sa stanú terčom odvetných colných opatrení.

Rastúce životné náklady boli jedným z kľúčových faktorov, prečo Joe Biden v prezidentských voľbách 2024 neobhájil svoj mandát. Tento týždeň sa musela aj Trumpova administratíva brániť kritike za prudké zdražovanie potravín.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila dvojfázovú odvetu za 25-percentné clo na oceľ a hliník. Prvá vlna ciel zasiahne produkty ako džínsy Levi’s, bourbon z Kentucky a motocykle Harley-Davidson. Tieto opatrenia sú reakciou na osemmiliardovú daň zavedenú Washingtonom.

Každý z vybraných produktov pochádza zo štátu, ktorý tradične podporuje republikánov. Brusel špecificky cieli na regióny, kde by mohla existovať možnosť zmeny voličských preferencií v budúcich voľbách. Informuje o tom britský The Telegraph.

Napríklad motocykle Harley-Davidson sa vyrábajú v štáte Wisconsin, kde D. Trump len tesne porazil Kamalu Harrisovú pomerom 49,6 percenta ku 48,7 percenta. Už pri predchádzajúcej obchodnej vojne firma varovala, že by mohla časť výroby presunúť mimo USA, čo by ohrozilo práve tie pracovné miesta, ktoré sa D. Trump snaží chrániť.

Clá na bourbon zasiahnu Kentucky – štát, ktorý naposledy volil demokratov v 90. rokoch. Po zavedení ciel na americkú whisky počas Trumpovho prvého obdobia sa exporty do EÚ prepadli o pätinu, pričom americkí liehovarníci prišli medzi rokmi 2018 až 2021 o viac ako 100 miliónov dolárov. Priemysel výroby bourbonu pritom do ekonomiky Kentucky ročne prispieva takmer 10 miliardami dolárov, čo podčiarkuje hrozbu nových ciel.

EÚ dúfa, že republikánski kongresmani a senátori, obávajúci sa volieb v roku 2026, budú tlačiť na nevyspytateľného D. Trumpa, aby od ciel upustil. On však naopak oznámil, že na odvetné clá zo strany EÚ bude reagovať aj on odvetnými clami, a to až na úrovni 200 percent najmä na francúzske liehoviny.