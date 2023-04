Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) upozorňuje, že pri nákladných autách či kamiónoch bude vybudovanie infraštruktúry pre nabíjacie stanice trvať oveľa dlhšie a bude to komplikovanejšie.

Na to, aby sa do roku 2030 znížili emisie z nákladných vozidiel o 45 percent, muselo by byť v celej EÚ do konca desaťročia v prevádzke približne 400-tisíc batériových elektrických a vodíkových nákladných vozidiel. „Okrem toho by viac ako jedna tretina všetkých nových predaných ťažkých nákladných áut musela mať do roku 2030 každoročne nulové emisie. Potrebovali by viac ako 50-tisíc nabíjačiek vrátane 35-tisic megawattových nabíjačiek a minimálne 700 vodíkových čerpacích staníc, čo však pri dnešnom stave infraštruktúry nabíjania a dopĺňania paliva nie je dosiahnuteľné,“ uvádza ACEA.

Nákladná doprava a elektromobilita

„Nákladná doprava je priamou elektrifikáciou veľmi ťažko riešiteľná. Z hľadiska batérií sú náklady obrovské a čas na ich nabíjanie by bol veľmi dlhý. A s vodíkom to potrvá dlhšie. Aj preto sa ponúka možnosť riešenia pomocou e-palív,“ uvádza pre TREND profesor z Centra udržateľnej mobility ČVUT Ján Macek.

Nemecko nedávno vyvolalo rozruch, keď žiadalo EÚ, aby zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 rozšírila o výnimku pre syntetické palivá. Únia ju nakoniec odobrila, väčšiu pozornosť ako syntetickým palivám však venuje iným smerom. Nedávno schválila prípravy infraštruktúry na úplný prechod na elektromobilitu. V rámci nich plánuje nabíjacie stanice pre osobné elektromobily každých 60 kilometrov na diaľnici.

Pribúdajú však plány na to, ako elektrifikovať aj nákladnú dopravu. Siemens napríklad plánuje elektrifikáciu diaľnic pomocou zatrolejovania pravého pruhu pre kamióny, v ktorom by boli priamo poháňané ako trolejbus.

Profesor J. Macek upozorňuje, že to by bolo extrémne drahé a súvisí s tým obrovská spotreba medi. Pripomenul, že do hry vstupujú aj bezpečnostné dôvody.