Každodenný chlieb na raňajky alebo večeru je zvyčajnou súčasťou jedálnička Slovákov. Aj keď nemá práve najlepšiu povesť z hľadiska zdravia, podľa profesora genetickej epidemiológie na King’s College London Tima Spectora by vyhýbanie sa mu bolo nesprávne.

Chlieb patrí medzi základné potraviny, ktoré si ľudia začali pripravovať – existujú dôkazy o pečení plochých bochníkov spred približne 14-tisíc rokov. Je teda súčasťou našej kultúry. „Namiesto toho, aby sme ho démonizovali, by sme si ho mali znovu obľúbiť – v jeho správnej podobe,“ uviedol expert na zdravie na webe telegraph.co.uk.

Niektoré druhy chleba by mali ostať výnimočnou pochúťkou (napríklad chlieb s pomarančovým džemom). Ak ho však konzumujete pravidelne, mal by byť chutný aj prospešný pre zdravie.

T. Spector odporúča kváskový ražný chlieb. Upečený z celozrnnej a ražnej múky, vločiek s prídavkom rôznych druhov orechov a semienok. Má bohatú chuť, orieškový tón, dobrú štruktúru a výborne zasýti na dlhý čas.

Tento domáci chlieb neobsahuje žiadne prídavné látky ani konzervanty, je bohatý na kvalitné obilniny a vlákninu. Vďaka tomu ho človek zje menej než zvyčajne baleného chleba z obchodu.

Spracovaný chlieb zo supermarketu – biely alebo dokonca celozrnný krájaný – by už profesor T. Spector dnes ani nekúpil. „Obsahuje veľa cukru a umelých prísad, pričom rýchlo zasýti, ale aj rýchlo vyvolá hlad. Navyše, po zvyknutí si na kvalitnejší chlieb vám už tento nebude chutiť – je príliš mäkký a pôsobí sladko.“

T. Spector priznáva, že si občas dopraje aj „nezdravý“ chlieb – napríklad teplé pečivo v reštauráciách, ktoré je často sladkasté, ale veľmi chutné. „Domáca ciabatta či focaccia s panenským olivovým olejom sú pre mňa pochúťkou, ktorej len ťažko odolám. No keďže do reštaurácií nechodím denne, beriem to ako delikatesu.“