Ako získať väčšiu kontrolu nad financiami? Najlepšou odpoveďou na túto otázku sú rady od úspešnejších a skúsenejších ľudí. Odborníčka na osobné financie s viac ako 16-ročnou praxou Jaime Catmullová mala možnosť urobiť rozhovory so 100 milionármi. Prezradili jej, ako sa oni dokázali vyrovnať s neúspechmi a ako sa im podarilo zosilnieť a čeliť výzvam.

Títo podnikatelia, manažéri a lídri v odvetviach majú niečo spoločné. Sú charizmatickí, vedia delegovať, majú špeciálne vyvinutú pozornosť a sústredenie a nečakajú na šťastie – sami si ho vytvárajú. Web CNBC zverejnil štyri zvyklosti, ktoré majú všetci spoločné:

1. Zo zlyhania a neistoty sa dokážu otriasť

Zakladateľ Virgin Group Richard Branson povedal J. Catmullovej, že jednou z najväčších lekcií, ktoré sa počas kariéry naučil, je: „Chodiť sa nenaučíte dodržiavaním pravidiel. Naučíte sa to tým, že to skúšate – a padáte.“

Realitná magnátka Barbara Corcoranová s tým súhlasila. Povedala, že sa „musíte naučiť nepochybovať o sebe“. Podobne aj podnikateľka a spoluzakladateľka firmy Rich Dad Company Kim Kiyosakiová spomína na to, ako ju prepustili z prvej práce v reklamnej agentúre. Namiesto toho, aby sa tým nechala odradiť, si uvedomila, že nie je stvorená na to, aby pracovala pre niekoho iného – a rozhodla sa vybudovať si kariéru v oblasti nehnuteľností.

2. Sú mimoriadne disciplinovaní

CEO Briefs Media a zakladateľ Minority Mindset Jaspreet Singh hovorí, že tajomstvom úspechu je disciplína. „Vstať, aj keď sa vám nechce, ísť do práce skôr než ostatní, zostať dlhšie než ostatní a pracovať, aj keď vám hovoria, že to preháňate. Ale ak chcete život, o akom ľudia snívajú, nemôžete robiť to, čo robí väčšina,“ povedal.

Expert na dane a právo Mark J. Kohler dodal, že „nedostatok skúseností alebo vedomostí sa dá prekonať tvrdou prácou a vášňou pre to, v čo veríte“.

3. Nedovolia, aby minulosť diktovala ich budúcnosť

Dvaja milionári – zakladateľ 3F Management Derik Fay a Lynette Khalfani-Coxová, známa ako The Money Coach – otvorene hovorili o tom, ako prekonali ťažké detstvo.

„Vyrastal som v štátnom bývaní v Rhode Islande, žil som v extrémnej chudobe a čelil som zneužívaniu,“ povedal D. Fay. „Dlho som si myslel, že moja minulosť ma zničila. Potom som pochopil, že tie isté veci ma môžu posilniť – ak ich prijmem.“

L. Khalfani-Coxová spomínala: „Moja rodina bola veľmi chudobná. Otec bol čistič topánok, mama pracovala ako pokladníčka a sekretárka. Mali päť dcér a stále sme zápasili s financiami.“ Dnes D. Fay pomáha iným podnikateľom rásť a L. Khalfani-Coxová sa venuje finančnému vzdelávaniu ľudí.

4. Výzvam čelia priamo

Autorka a finančná expertka Suze Ormanová povedala, že schopnosť čeliť výzvam priamo je cestou k rastu a úspechu – aj keď sa to v danom momente zdá nemožné. V roku 2020 jej diagnostikovali nezhubný nádor na chrbtici, ktorý sa vyvíjal už 15 rokov. Bola vystrašená, ale vedela, že ak sa chce uzdraviť, musí konať. Strach ju neochromil. „Strach, hanba a hnev sú tri veci, ktoré vám bránia v tom, aby ste mali viac.“