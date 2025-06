Slovenskí dovolenkári zvýšili záujem o cestovanie do Chorvátska letecky. Počet predaných sedadiel v lietadlách do Chorvátska medziročne stúpol o 327 percent, priemerná cena letenky klesla o desať percent. Vyplynulo to z analýzy predaných leteniek spoločnosti Kiwi.com pre letnú sezónu 2025.

„Vďaka konkurencieschopným cenám leteniek, ktoré často prekonávajú náklady na pohonné látky, diaľničné poplatky a opotrebovanie vozidla, je letecká doprava čoraz výhodnejšia. Cena priemernej letenky do Chorvátska je 97 eur, čo predstavuje 10-percentný pokles oproti letu 2024, čím sa lietanie stáva ešte dostupnejším,“ priblížila hovorkyňa Kiwi.com Daniela Chovancová.

Analýza ukázala, že takmer 42 percent Slovákov odlieta do Chorvátska z Košíc. Podľa predajcu leteniek je to pravdepodobne spôsobené dlhšou cestou autom z východu Slovenska. V medziročnom porovnaní počet odletov z Košíc stúpol oproti vlaňajšku o 33 percent a z Bratislavy o takmer 15 percent. Naopak, počet odletov z Viedne medziročne poklesol o 46 percent.

Za zníženým záujmom o odlety z Viedne je podľa predajcu leteniek pravdepodobne nová linka z Bratislavy do Zadaru, ktorá bola spustená začiatkom júna. Pravidelná linka bude lietať do konca septembra dvakrát do týždňa, a to každý piatok a pondelok. Najfrekventovanejšou linkou je spojenie Košice – Zadar, ktorá lieta v letných mesiacoch štyrikrát týždenne.

Najobľúbenejšou letecky dostupnou destináciou v Chorvátsku je práve spomínaný Zadar. Podľa predajcu leteniek záujem o letenky do tohto mesta medziročne stúpol o 1127 percent. Slováci obľubujú aj Dubrovník, kde dopyt vzrástol od minulého roka o 126 percent.

O dovolenky v Chorvátsku majú podľa analýzy online predajcu leteniek záujem najmä rodiny, ktoré tvoria 35 percent rezervácií. Slováci si lety rezervujú s predstihom, v priemere tri mesiace vopred. Kým vlani podľa spoločnosti uprednostňovali skôr kratšie pobyty, počas tohtoročného leta sa 37 percent Slovákov chystá dovolenkovať na sedem až desať dní.