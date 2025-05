Manažéri zažívajú ťažké obdobie. Angažovanosť zamestnancov celkovo klesá, pričom hlavným dôvodom bol pokles angažovanosti manažérov, vyplýva zo správy State of the Global Workplace 2025 od agentúry Gallup. „Manažéri čelia množstvu úloh a je potrebné zamyslieť sa nad tým, za čo všetko sú v skutočnosti zodpovední,“ povedal Jim Harter z Gallupu pre Business Insider.

Angažovanosť zamestnancov klesla v roku 2024 z 23 na 21 percent, čo podľa odhadov spôsobilo globálnej ekonomike stratu približne 438 miliárd dolárov na produktivite. V priebehu posledných 12 rokov sa angažovanosť zamestnancov znížila len dvakrát, prvýkrát v roku 2020.

V prípade manažérov klesla z 30 na 27 percent. „Na úrovni tímov platí, že manažéri s vyššou angažovanosťou majú angažovanejšie tímy. Manažéri s nižšou angažovanosťou majú menej angažované tímy,“ uviedol J. Harter. „Úloha manažéra je teda kľúčová.“

Manažéri sa nachádzajú na náročných pozíciách, keď musia zvládať požiadavky vyššieho vedenia aj očakávania tímov. Posledné roky im navyše priniesli nové zodpovednosti, ako sú problémy v dodávateľských reťazcoch, rozkolísaný trh práce, zavádzanie nástrojov umelej inteligencie a rastúce požiadavky zamestnancov na flexibilitu.

„Nové nároky v kombinácii s tými starými vytvorili u mnohých manažérov pocit úplného zahltenia,“ skonštatoval J. Harter. Zamestnávatelia by mali zabezpečiť základné školenia v riadení pre nových manažérov; podľa údajov má totiž len 44 percent manažérov na celom svete skúsenosť s formálnym školením v oblasti manažmentu. Okrem toho by im prospela priebežná koučingová podpora a aktívne povzbudzovanie ich profesionálneho rozvoja. Odborník tiež odporúča, aby si manažéri so zamestnancami jasne nastavili očakávania a pravidelne s nimi konzultovali pokrok.