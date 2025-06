Americký prezident Donald Trump stupňuje svoju kritiku voči predsedovi Federálneho rezervného systému Jeromeovi Powellovi. Verejne uvažuje, či úradníka odvolať a vymenovať samého seba do centrálnej banky.

„Plne chápem, že moja silná kritika mu sťažuje robiť to, čo by mal robiť, teda znižovať úrokové sadzby, ale skúšal som to rôznymi spôsobmi,“ povedal Trump, ktorý Powella vymenoval počas svojho prvého funkčného obdobia. „Bol som milý, bol som neutrálny a bol som hnusný a milý a neutrálny nefungoval!“

Powellovo funkčné obdobie končí až budúci rok. Povedal, že jeho odvolanie by bolo nezákonné, a že nemá v úmysle dobrovoľne odstúpiť, ak by ho Trump požiadal.