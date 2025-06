Pozor na dehydratáciu, s blížiacim sa letom si človek môže privodiť vážne ťažkosti, ak nebude prijímať dostatok tekutín. Ľudské telo je tvorené zo 60 percent vodou. Tvorí takmer dve tretiny mozgu a srdca, 83 percent pľúc, 64 percent kože a dokonca aj 31 percent kostí. Zúčastňuje sa takmer na každom procese, ktorý nás udržuje pri živote.

„Voda je pre prežitie organizmu nevyhnutná,“ hovorí nutričná špecialistka Crystal Scottová z Top Nutrition Coaching podľa Fortune. „Reguluje telesnú teplotu, prenáša živiny, odstraňuje odpad, zvlhčuje kĺby a tkanivá a hrá kľúčovú úlohu pri udržiavaní rovnováhy elektrolytov a tekutín v tele.“

Hydratácia je podľa odborníčky prvým krokom, keď chceme čokoľvek meniť v stravovaní alebo životnom štýle. „Voda ovplyvňuje pocit sýtosti, kognitívnu výkonnosť, náladu, fyzickú aktivitu a pomáha predchádzať problémom ako zápcha, obličkové kamene a infekcie močových ciest. Je to jeden zo základných stavebných prvkov zdravia.“

Koľko vody by sme teda mali piť denne? Odporúčaných je už tradične osem pohárov (približne 1,9 litra). „Ak to zvládate, je to výborné,“ hovorí C. Scottová, ale výskum sa odvtedy posunul.

„Nemyslím si, že to je nesprávne, ale odporúčania sa časom vyvíjajú,“ hovorí. Príjem vody závisí od veku, pohlavia, fyzickej aktivity a ďalších faktorov. Ak žijete v horúcom a vlhkom prostredí, pravidelne cvičíte, ste tehotná alebo dojčíte, môžete potrebovať viac vody než bežný dospelý človek.

Podľa Národných akadémií vied, inžinierstva a medicíny by priemerný muž mal denne prijať približne 3,7 litra a žena asi 2,7 litra. C. Scottová dodáva, že nie všetka voda musí pochádzať priamo z pohára – hydratačné sú aj niektoré druhy ovocia a zeleniny. „Veľké množstvo vody získate aj z potravín ako sú zeler, pomaranče, jahody, melón a uhorky,“ dodala odborníčka.