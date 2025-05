V roku 2022 bola viac než tretina lekárov v krajinách Európskej únie vo veku 55 rokov a viac. V polovici členských štátov tento podiel presiahol 40 percent. Vyplýva to zo správy Health at a Glance: Europe 2024, ktorú spoločne zverejnili OECD a Európska komisia. Ide o neštruktúrovaný priemer, ktorý nezohľadňuje veľkosť populácie. Keďže v najľudnatejších krajinách EÚ bol podiel starších lekárov vyšší než 40 percent, skutočný vážený priemer bude pravdepodobne ešte vyšší.

Situácia je naliehavejšia v necelej polovici krajín, kde má takmer každý piaty lekár 65 rokov a viac. „Starnutie lekárskej pracovnej sily v kombinácii s pretrvávajúcim nedostatkom odborníkov a rastúcimi nárokmi na zdravotnú starostlivosť predstavuje vážne riziko pre udržateľnosť zdravotníckych systémov v Európe,“ uviedol prezident Stáleho výboru európskych lekárov (CPME) Ole Johan Bakke podľa Euronews.

Podiel lekárov nad 55 rokov sa pohyboval od 21 percent v Rumunsku po 54 percent v Bulharsku a Taliansku. Na Slovensku dosiahol 33 percent, čo bolo pod priemerom EÚ (36 percent). V Nemecku a Francúzsku bol podiel lekárov nad 55 rokov tesne pod hranicou polovice – 44 a 43 percent. Ďalšími krajinami, kde tento ukazovateľ presiahol 40 percent, sú Lotyšsko, Estónsko, Maďarsko, Belgicko, Česko, Litva, Luxembursko, Poľsko a Cyprus.

Starnutie obyvateľstva v EÚ zvyšuje tlak na zdravotnícke služby, no paralelne s tým starnú aj samotní poskytovatelia starostlivosti. V kombinácii s migráciou zdravotníkov do atraktívnejších krajín alebo odchodom do dôchodku v nasledujúcich rokoch bude viacero členských štátov čeliť systémovej výzve, ktorá si vyžiada politické rozhodnutia v oblasti vzdelávania, náboru i pracovných podmienok v zdravotníctve.