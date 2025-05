Ceny liekov v Európe sa výrazne líšia v závislosti od krajiny, no v porovnaní so Spojenými štátmi sú stále podstatne nižšie. Prezident Donald Trump vyhlásil, že USA plánujú znížiť ceny liekov a priblížiť ich európskym štandardom. „Budeme platiť to, čo platí Európa,“ povedal, pričom krajiny EÚ označil za „tvrdé, brutálne a nepríjemné“ pri vyjednávaniach s farmaceutickými firmami.

V roku 2022 minuli Spojené štáty na lieky 617,2 miliardy dolárov, zatiaľ čo 24 európskych krajín spolu zaplatilo 233,5 miliardy dolárov. Vyplýva to z analýzy organizácie RAND Corporation, ktorej výsledky zverejnil Euronews. Trumpov plán viazať ceny liekov na najnižšiu cenu v krajinách OECD však zatiaľ nemá konkrétnu podobu.

Farmaceutické spoločnosti tvrdia, že vyššie ceny v USA im umožňujú pokrývať náklady na vývoj inovatívnych liekov. Európske štáty bežne vyjednávajú o cene a uplatňujú cenové regulácie, ktoré v USA doteraz chýbali.

Náklady na lieky na predpis v rámci Európy sú najvyššie v Nemecku: 627 eur, nasleduje Malta s 571 eurami. Vo Švajčiarsku sú priemerné ročné výdavky na lieky na obyvateľa 525 eur, v Chorvátsku 262 eur. Slovensko skončilo v strede rebríčka s 342 eurami. Druhú najnižšiu hodnotu zaznamenalo Poľsko (134 eur) a úplne najmenej sa platí v Bosne a Hercegovine (110 eur). Jedným z dôvodov je, že rokovania s farmaceutickými firmami bývajú dôverné, čo môže viesť k vyšším cenám.

V posledných rokoch ceny liekov rastú aj v Európe. V Nemecku medzi rokmi 2012 a 2022 stúpli náklady v nemocniciach o 11,5 percenta a v lekárňach o 2,6 percenta. Poisťovne už varujú, že rastúce ceny predstavujú záťaž pre štátne rozpočty.