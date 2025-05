Posledný európsky výrobca kľúčových účinných látok pre niektoré život zachraňujúce antibiotiká Xellia Pharmaceuticals oznámil zatvorenie najväčšej domácej fabriky v Kodani. Spoločnosť presúva časť produkcie do Číny, čo je v kontraste so snahou Európskej komisie znížiť závislosť od ázijských trhov pri výrobe liekov.

Vedenie firmy Xellia uviedlo, že presun výroby z Kodane potrvá až desať rokov. Firma, ktorú vlastní investičná spoločnosť Novo Holdings – hlavný akcionár dánskeho farmaceutického gigantu Novo Nordisk – dodáva produkty viac ako 500 zákazníkom v 80 krajinách.

Šéfovia farmaceutických spoločností Novartis a Sanofi minulý mesiac zaslali Európskej komisii list, v ktorom žiadajú vyššie ceny a upozorňujú, že americké clá nútia firmy presúvať investície do Severnej Ameriky. Informoval o tom denník Financial Times.

Dánska spoločnosť už oznámila zamestnancom, že zatvorí závod v Kodani, čo bude mať za následok stratu 500 pracovných miest. Zatiaľ si ponechá nákladovo efektívnejšiu európsku prevádzku v Budapešti. Jej generálny riaditeľ Michael Kocher povedal, že pokiaľ nebudú vládou financované zdravotnícke systémy pripravené platiť viac za generické lieky, mnohé spoločnosti so sídlom v EÚ budú nútené presťahovať továrne.

M. Kocher zároveň upozorňuje, že produkty ako vankomycín či ďalšie antibiotiká sú život zachraňujúce. „Bez nášho portfólia by sme čelili obrovským problémom. V porovnaní s tým by covid-19 pôsobil ako malá epizóda.“ Stratová spoločnosť uviedla, že dokáže konkurovať čínskym výrobcom len vtedy, ak časť výroby premiestni do závodu v Číne.