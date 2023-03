Pôvodne malo byť po 7. marci už po európskom hlasovaní o konečnom schválení definitívneho zákazu pre nové autá na benzín a naftu od roku 2035. Kritika z Nemecka, Talianska, Poľska a Bulharska však stále hlasnejšie kladie otázky, prečo by autá so spaľovacími motormi mali ísť postupne úplne do zabudnutia.

Švédsko ako predsednícka krajina v Rade EÚ pred pár dňami oznámilo, že hlasovanie o schválení úplného zákazu bude opäť na stole, až keď na to bude pravý čas. Odložené hlasovanie prichádza po žiadosti Nemecka o výnimku pre syntetické palivá.

Viac možností s palivom

Stanovenie emisií spaľovacieho motora v kontexte ekologického balíka opatrení Fit for 55 na uhlíkovo-neutrálnu Európu otvorilo diskusiu o palivách, ktoré by využívali uhlík a vodík.

"Neprichádza k navyšovaniu množstva uhlíka ako dôsledku spaľovania paliva vyrobeného z ropy, ktorá bola milióny rokov zakonzervovaná pod zemou, ale k syntéze uhlíka a vodíka, ktorý máme k dispozícii. Technicky ide o uhlíkovo neutrálne riešenie,“ uvádza pre TREND generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu SR Viktor Marušák.

„Znamená to, že pokiaľ sa inými technickými riešeniami podarí dosiahnuť ciele stanovené v nariadení, nepovažujeme za správne, aby sa zo súťaže vylúčili. Toto sa týka pohonov na báze syntetických palív alebo využitia vodíka v spaľovaní,“ dodáva.