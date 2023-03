Stretnutie ministrov dopravy Nemecka, Talianska a Česka v Štrasburgu, ktoré sa konalo 13. marca, je jedným z ďalších, ktoré hľadá reálnejšie kontúry nových pravidiel pre automobilový priemysel. Pripomienky predkladajú aj zástupcovia Slovenska, Poľska, Maďarska či Rumunska.

Európska únia (EÚ) si dala za cieľ, že do roku 2050 bude klimaticky neutrálna. Po ceste k tomuto cieľu chce za sebou nechávať obmedzené možnosti pre spaľovacie motory v najbližších 12 rokoch či výrazný zásah do emisných noriem už v najbližších dvoch rokoch.

Český minister dopravy Martin Kupka najnovšie vyhlásil, že norma Euro 7 by ohrozila celoeurópsky automobilový priemysel a zároveň by nemala dostatočný dosah na zlepšenie životného prostredia. Aj preto Česi žiadajú odklad účinnosti navrhovaných pravidiel.

„Kroky Nemecka, Talianska a niektorých ďalších členských krajín vedú z nášho pohľadu k snahe poskytnúť Európskej komisii dostatočne dlhý čas na to, aby dôsledne pripravila legislatívu, ku ktorej sa zaviazala, teda návrh zákazu pre nové autá so spaľovacím motorom,“ uviedlo pre TREND oddelenie komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP SR). Na Slovensku má práve tento rezort v kompetencii ďalšie kroky v súvislosti so spaľovacími motormi.

Česi sa pridávajú k požiadavke Nemcov na výnimku pre syntetické palivá, pre ktorú sa odložilo európske hlasovanie o schválení stopky pre nové autá so spaľovacím motorom.

Postoje Slovenska

Náš rezort životného prostredia uvádza, že Slovensko podporuje prísnejšie CO2 ciele pre nové registrované autá. „V praxi to znamená, že klasické spaľovacie autá sa v budúcnosti už nebudú predávať, no môžu sa využívať. Slovensko dlhodobo presadzuje, aby sa úplný zákaz spaľovacích motorov po roku 2035 ešte prehodnotil v rámci kontroly. To sa vďaka spolupráci s ostatnými členskými krajinami podarilo presadiť,“ dodáva.

Podľa Ministerstva dopravy SR môže byť odložené európske hlasovanie o zákaze spaľovacích motorov zaujímavým precedensom, keďže ho už pôvodne schválil Európsky parlament. Očakáva, že odloženie môže spustiť národnú a nadnárodnú diskusiu i o syntetických palivách. „Ich výroba je momentálne ešte veľmi drahá, avšak z nášho pohľadu by sa technológia nemala dopredu diskvalifikovať len preto, že ju ešte nepoznáme. Záverečné slovo však bude mať Ministerstvo životného prostredia SR,“ uvádza pre TREND Martin Petro z odboru komunikácie rezortu dopravy.

Zatiaľ čo sa automobilový priemysel pripravuje na prechod k uhlíkovo neutrálnej doprave po roku 2035, v krátkodobom horizonte ho môže viac ohroziť práve prijatie normy Euro 7, potvrdzuje pre TREND generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu (ZAP SR) Viktor Marušák. „Norma má potenciál spôsobiť radikálne, nezvratné škody na európskom automobilovom priemysle a spomaliť transformáciu dopravy k plnej bezemisnej a uhlíkovo neutrálnej.“

Euro 7 vytvára tlak