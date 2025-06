Ak bude Elon Musk financovať demokratov kandidujúcich v nadchádzajúcich voľbách do Kongresu proti republikánom, ktorí sa v blízkej dobe chystajú hlasovať za návrh zákona o znížení daní a výdavkov, bude to mať pre neho vážne následky, vyhlásil dnes americký prezident Donald Trump. V rozhovore pre stanicu NBC News tiež povedal, že jeho vzťah s miliardárom sa skončil.

„Ak to urobí, bude za to musieť niesť následky,“ povedal Trump NBC po telefóne, odmietol však oznámiť, aké následky by to mali byť. Muskove podniky majú veľa lukratívnych vládnych zákaziek.

Na otázku, či je jeho vzťah s majiteľom spoločností Tesla a SpaceX pri konci, Trump povedal: „To by som predpokladal, áno.“

„Nie,“ odpovedal potom na otázku, či by si želal vzťah s Muskom napraviť. „Som príliš zaneprázdnený inými vecami,“ dodal šéf Bieleho domu.

Musk a Trump sa začali tento týždeň osočovať najmä na sociálnych sieťach, keď Musk označil Trumpovu legislatívu za „rozsiahly, nehorázny, bravčovým mäsom nadýchaný návrh“ a za „odpornú ohavnosť“. Muskov postoj komplikuje snahy o schválenie zákona v Kongrese, kde republikáni disponujú tesnou väčšinou ako v Snemovni reprezentantov, tak v Senáte.

V 435-člennej snemovni návrh prešiel v máji väčšinou jediného hlasu. Teraz čaká norma na prerokovanie v Senáte a očakáva sa, že podobne ako v dolnej komore aj v Senáte prídu republikáni s pozmeňujúcimi návrhmi. Nadstranícki experti tento týždeň vydali odhad, podľa neho by prijatie zákona v súčasnej podobe viedlo počas najbližších desiatich rokov k zvýšeniu dlhu Spojených štátov o 2,4 bilióna dolárov pri znížení príjmov o 3,7 bilióna dolárov.

Trump dnes povedal, že je presvedčený, že sa zákon podarí schváliť do sviatku Dňa nezávislosti, teda do 4. júla. „Vlastne áno, ľudia, ktorí sa chystali hlasovať za, sa teraz nadšene chystajú hlasovať za, a očakávame, že to prejde,“ povedal Trump v rozhovore pre NBC.

Musk dnes zjavne zmazal na sieti X niektoré z najostrejších výrokov na Trumpovu adresu, vrátane náznaku, že by podporil ústavnú žalobu na prezidenta. Podľa agentúry Reuters sa tak zrejme snaží schladiť ich spor, ktorý vo verejnom priestore v plnej sile prepukol vo štvrtok.

Trump v piatok neskoro večer navrhol, že by sa mali preveriť vládne zákazky, ktoré získali Muskove firmy. Ľudia, ktorí s Muskom hovorili, podľa Reuters uviedli, že jeho hnev pohasína a že podľa ich názoru bude chcieť svoje vzťahy s Trumpom napraviť.