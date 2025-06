Súčasné hospodárske problémy pripravili nemecký priemysel počas jedného roka o viac ako 100 000 pracovných miest. Najväčšiu ujmu utrpel automobilový sektor, ktorý prišiel o viac ako 45 000 pracovných miest. Vyplýva to podľa agentúry DPA z analýzy poradenskej spoločnosti EY.

Na konci tohto prvého štvrťroka zamestnával nemecký priemysel zhruba 5,46 milióna osôb. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bol počet pracovníkov nižší o 101 000, píše sa v štúdii, ktorá vychádza z údajov spolkového štatistického úradu.

Podľa Jána Brorhilkera zo spoločnosti EY sa teraz nemecké priemyselné podniky nachádzajú pod obrovským tlakom. „Agresívni konkurenti, napríklad z Číny, tlačia dole ceny, dôležité trhy oslabujú, dopyt v Európe sa drží na nízkej úrovni, nad celým americkým trhom visí veľký otáznik. Zároveň podniky bojujú s vysokými nákladmi, napríklad na energie a personál,“ uviedol Brorhilker. Predpovedal, že do konca roka v nemeckom priemysle zanikne ďalších najmenej 70 000 pracovných miest.

Viaceré firmy zo strojárskeho a automobilového sektora spustili úsporné programy počítajúce so znížením počtu zamestnancov. „Vypočujeme si ešte veľa zlých správ, kým sa situácia začne zlepšovať,“ uviedol Brorhilker.

V minulom roku sa priemyselná výroba v Nemecku prepadla o 4,5 percenta. Brorhilker však upozornil, že nemecký priemysel už bol mnohokrát odpisovaný, ale opakovane preukázal pozoruhodnú odolnosť. Je však potrebné zlepšiť podmienky, a to obmedzením byrokracie, znížením nákladov na energiu a posilnením domáceho trhu, ktoré by zmiernilo závislosť nemeckej ekonomiky od exportu. V tomto smere by mohli poskytnúť potrebné impulzy plány nemeckej vlády na rozsiahle investície do infraštruktúry a obrany, píše DPA.

Nemecko je najväčšou ekonomikou v Európe a dôležitým obchodným partnerom Slovenska. Viacero slovenských firiem je od výkonu nemeckého hospodárstva závislých. V celom minulom roku klesla nemecká ekonomika o 0,2 percenta, rok predtým pokles predstavoval 0,3 percenta.

Nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK) predpokladá, že ekonomický pokles bude v tomto roku pokračovať. Koncom mája predpovedala, že hrubý domáci produkt (HDP) sa tento rok zníži o 0,3 percenta. Nemecko by tak zažilo najdlhšie obdobie hospodárskeho útlmu v povojnovej histórii.